親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
智財權與運動
MLB
棒球
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

像你一樣的總統：政治素人如何摧毀秘魯民主？

超美！NASA發現新星系 狀如伸長觸手的水母

運動筆記《4/20 ZEPRO 試跑會》2019 ELLE RUN 我就是風格x音樂路跑開趴
健行筆記【新北三芝】微醺春風．春遊小觀音山車道走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇
NBA今日五大好球 (4月23日)賽事精華- 爵士 vs. 火箭 (4月23日)

郭婞淳亞錦賽3破世界 教練林敬能：我很驕傲

2019-04-23 20:35中央社 台北23日電

「舉重女神」郭婞淳再破世界紀錄。 圖／聯合報系資料照片
「舉重女神」郭婞淳再破世界紀錄。 圖／聯合報系資料照片
分享

台灣舉重名將郭婞淳今天在2019亞洲舉重錦標賽，抓舉、挺舉、總和3破世界紀錄，並包攬3金，教練林敬能透露，即便沒有刻意調整，郭婞淳仍有這種表現，「我很驕傲。」

郭婞淳在2019亞洲舉重錦標賽暨2020東京奧運資格賽，在女子59公斤量級，以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤3刷新世界紀錄，同時也是她生涯第3次在亞錦賽演出3金制霸。

林敬能強調，郭婞淳曾在2017年台北世界大學運動會繳出抓舉107公斤、挺舉142公斤、總和249公斤，「這次成績還沒有世大運來得好，只是在郭婞淳有傷在身，又沒調整的情況下，能舉出這樣的成績，還是蠻了不起的。」

這次郭婞淳無論抓舉還是挺舉，開把重量都是全場之冠，林敬能坦言，開把是他最有信心的，他笑說：「抓舉106公斤和挺舉的137公斤我比較擔心，因為這是郭婞淳這一年多來舉過最重的重量，我不是擔心她失敗，而是怕又引發傷勢。」

郭婞淳從去年起至今參加的3場奧運資格賽，都順利拿下金牌，放眼下半年度，林敬能表示：「暑假期間會先去日本移地訓練，接著年底參加世錦賽，接下來的比賽計畫還要再討論。」

林敬能強調，師徒倆都希望，能把最佳狀況，用在最重要、最大的比賽（東京奧運），不過他也期盼，在最後衝刺階段，無論是運科、醫療等各方面資源，可以挹注並協助他們備戰東京奧運，讓他們心無旁騖全力拚獎牌。

郭婞淳舉重世錦賽

相關新聞

舉重／亞錦賽摘三金 郭婞淳改寫三項世界紀錄

2019-04-23 18:29

高球／潘政琮PGA摘冠 好友胡金龍：真的不簡單

2019-04-23 19:57

全中運羽球／男版戴資穎 高雄小將寫連霸

2019-04-23 19:33

全中運射箭／金牌戰輸「湯神」 三民小將不遺憾

2019-04-23 16:30

田徑／陳奎儒挺進決賽 四百接力隊凌晨爭牌

2019-04-23 19:32

全中運射擊／基隆明德國中 逆轉桃市摘首金

2019-04-23 18:36

舉重／亞錦賽抓舉先摘金 郭婞淳再改寫世界紀錄

2019-04-23 17:50

全中運羽球／相隔27年 英明國中為地主留金牌

2019-04-23 16:59

HVL／30周年國際邀請賽 泰日雙強來台交流

2019-04-23 16:43

高球╱伍茲再披綠夾克 前御用桿弟：只有他能掀熱潮

2019-04-23 16:17

全中運射箭／金牌戰大逆轉 隋昀瑾奪牌率百分百

2019-04-23 15:05

高球／潘政琮首贏美巡賽 排名、聯邦盃積分大躍進

2019-04-23 14:33

全中運射箭／明德高中開「五金行」 有遺憾有意外

2019-04-23 14:17

高球／聽妻子的話才參賽 潘政琮：她永遠是對的

2019-04-23 10:36

全中運田徑／國中最速魏浩倫 進步幅度教頭嚇到

2019-04-23 00:38

全中運體操／斷韌帶續「操」 張孖淩飛上高低槓

2019-04-23 00:35

高球／潘政琮奪冠告慰亡父：爸，我們做到了

2019-04-23 00:24

田徑亞錦賽／標槍「金」讚！ 鄭兆村奪我首金

2019-04-22 23:26

田徑亞錦賽／好悲情！ 陳傑銀牌3連霸

2019-04-22 22:38

全中運游泳／卸下壓力 建中蝶王首度破全國

2019-04-22 22:24

亞俱排／落後仍展拚勁 中華隊教頭：最棒生日禮

2019-04-22 21:14

全中運田徑／校名自己寫 南山高中女籃呂佳諺改換釘鞋

2019-04-22 20:57

全中運桌球╱本屆國中組大贏家 北市誠正國中3連霸

2019-04-22 20:49

全中運體操／迎接「全能后」 三重成隊鍍金

2019-04-22 18:42

全中運游泳／100蝶破全國！建中蝶王雙達奧運標

2019-04-22 18:17

全中運／桃園添6金 陳至謙空氣步槍破紀錄

2019-04-22 18:13

高球／潘政琮奪PGA首冠 母：兒子爭氣做到了

2019-04-22 18:03

全中運田徑／最速國中生！魏浩倫破大會摘金

2019-04-22 16:43

太極拳女將負傷出賽 奪港都盃國武術錦標賽冠軍

2019-04-22 16:43

全中運空手道／高市小港高中 勇奪三金一銅

2019-04-22 15:52

蒙地卡羅網賽／佛格尼尼首奪魁 成最老冠軍

2019-04-22 15:14

全中運體操／拿命來搏 方可晴想拚世大運

2019-04-22 14:59

全中運角力／科技化訓練 明德高中6金歷年第二好

2019-04-22 14:09

環太平洋自由潛水泳池賽 美女蛙后李詹瑩下場Try

2019-04-22 13:57

全中運跆拳道／量級升一級 八里國中張喬閔奪金

2019-04-22 12:49

高球／潘政琮懂事又上進 前輩陳志忠老早就看好

2019-04-22 12:27

高球／潘政琮PGA奪首冠 實踐與父親承諾

2019-04-22 12:07

亞洲田徑賽／楊俊瀚飆本季最佳 攜手王偉旭晉級

2019-04-22 11:32

潘政琮奪PGA奪冠 蘇嘉全：台灣高球實力再獲肯定

2019-04-22 10:51
看更多

熱門文章

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00

NBA／米契爾末節19分 爵士躲火箭橫掃拚出G5

2019-04-23 13:51

NBA／衛少不甩記者提問 柯爾：對聯盟有害

2019-04-23 08:58

日職／王柏融再扛5棒4支0 火腿1：4不敵樂天

2019-04-23 19:54

NBA／字母哥41分橫掃活塞 公鹿隔18年闖次輪

2019-04-23 11:33

全中運田徑／校名自己寫 南山高中女籃呂佳諺改換釘鞋

2019-04-22 20:57

NBA／得分表現追平馬龍 米契爾：還有3戰要拼

2019-04-23 16:25

NBA／籃網老闆蔡崇信質疑判決 遭罰款3.5萬美元

2019-04-23 14:24

NBA／葛里芬負傷拚戰 活塞教頭：用一條腿硬撐

2019-04-23 13:07

NBA／前湖人主帥華頓爆醜聞 遭控性侵女記者

2019-04-23 10:22

0號控衛對決 拓荒者攻守系統撕裂雷霆

2019-04-23 17:20

NBA／4戰淨勝活塞95分 公鹿創史上次高紀錄

2019-04-23 12:55

日職／王柏融3棒火力旺 對決宋家豪硬碰硬

2019-04-23 10:54

舉重／亞錦賽抓舉先摘金 郭婞淳再改寫世界紀錄

2019-04-23 17:50

NBA／金塊全能中鋒約柯奇 以鄧肯為學習榜樣

2019-04-23 09:36

田徑亞錦賽／標槍「金」讚！ 鄭兆村奪我首金

2019-04-22 23:26

NBA／火箭意在橫掃 哈登：認真打好第4戰

2019-04-23 11:09

MLB／洋基不要的岡薩雷茲 大都會、釀酒人想搶

2019-04-23 10:34

中職30／退役後當學生 蔡仲南從木訥變能言善道

2019-04-23 07:00

NBA／太陽戰績西區墊底 總教練正式被解雇

2019-04-23 18:19

日職／看好王柏融打擊率 呂明賜：沒安打別擔心

2019-04-23 15:35

MLB／哈波抗議好球帶遭驅逐 費城人4年來首位

2019-04-23 11:20

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

日職／宋家豪8中繼入圍MVP候選 王柏融未進榜

2019-04-22 20:48

NBA／活塞慘遭橫掃 季後賽14連敗創聯盟紀錄

2019-04-23 15:04

舉重／亞錦賽摘三金 郭婞淳改寫三項世界紀錄

2019-04-23 18:29

中職／超強三洋投不夠 悍將再找3A級投手測試

2019-04-23 15:25

田徑亞錦賽／好悲情！ 陳傑銀牌3連霸

2019-04-22 22:38

NBA／諾維茨基登報獻球迷 永遠是達拉斯一份子

2019-04-23 10:54

NBA／海瓦德大復活 綠衫軍搶先晉級

2019-04-23 00:27

高球／潘政琮奪冠告慰亡父：爸，我們做到了

2019-04-23 00:24

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-23 13:09

中職30／近年打高投低 蔡仲南建議放大好球帶

2019-04-23 07:00

全中運田徑／國中最速魏浩倫 進步幅度教頭嚇到

2019-04-23 00:38

MLB／連三場投一休四太操 菊池這周可能短先發

2019-04-23 06:58

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-23 10:43

日職／開賽連續解決樂天15人 杉浦稔大竟被換掉

2019-04-23 18:47

賽事心得／TNF100國際越野賽 非常遺憾的台灣之行

2019-04-23 10:03

MLB／紅襪伊瓦迪手肘連兩季動刀 缺席四至六周

2019-04-23 10:02

高球／聽妻子的話才參賽 潘政琮：她永遠是對的

2019-04-23 10:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top