郭婞淳亞錦賽3破世界 教練林敬能：我很驕傲

2019-04-23 20:35 中央社 台北23日電



「舉重女神」郭婞淳再破世界紀錄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣舉重名將郭婞淳今天在2019亞洲舉重錦標賽，抓舉、挺舉、總和3破世界紀錄，並包攬3金，教練林敬能透露，即便沒有刻意調整，郭婞淳仍有這種表現，「我很驕傲。」

郭婞淳在2019亞洲舉重錦標賽暨2020東京奧運資格賽，在女子59公斤量級，以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤3刷新世界紀錄，同時也是她生涯第3次在亞錦賽演出3金制霸。

林敬能強調，郭婞淳曾在2017年台北世界大學運動會繳出抓舉107公斤、挺舉142公斤、總和249公斤，「這次成績還沒有世大運來得好，只是在郭婞淳有傷在身，又沒調整的情況下，能舉出這樣的成績，還是蠻了不起的。」

這次郭婞淳無論抓舉還是挺舉，開把重量都是全場之冠，林敬能坦言，開把是他最有信心的，他笑說：「抓舉106公斤和挺舉的137公斤我比較擔心，因為這是郭婞淳這一年多來舉過最重的重量，我不是擔心她失敗，而是怕又引發傷勢。」

郭婞淳從去年起至今參加的3場奧運資格賽，都順利拿下金牌，放眼下半年度，林敬能表示：「暑假期間會先去日本移地訓練，接著年底參加世錦賽，接下來的比賽計畫還要再討論。」

林敬能強調，師徒倆都希望，能把最佳狀況，用在最重要、最大的比賽（東京奧運），不過他也期盼，在最後衝刺階段，無論是運科、醫療等各方面資源，可以挹注並協助他們備戰東京奧運，讓他們心無旁騖全力拚獎牌。