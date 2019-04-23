全中運羽球／男版戴資穎 高雄小將寫連霸

2019-04-23 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



英明國中一年級小將朱宸加。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

幼稚園就被帶去羽球場「越級打怪」，高雄英明國中一年級小將朱宸加的羽球路就像同鄉「世界球后」戴資穎翻版，今天在108年全中運扛住決勝第五點、助隊完成國男團體賽連霸的朱宸加也以小戴為目標，希望有朝一日代表台灣在世界發光。

英明去年打下國男金牌，但也送走7名畢業生，才國一的朱宸加被迫扛起重任，但他連3場都沒讓教頭王鶴勳失望，今天金牌戰直落二打下台中西苑高中柯善騰的英明「小不點」笑說：「我的夢想就是第五點下場，然後贏球！」

他國小畢業不到160公分，雖有長高約5公分，目前163公分的身高是場上最嬌小的球員，除積極「食補」，也針對體能和重量加強，「六月有亞青國手選拔，目標就是選上國手。」

王鶴勳表示，朱宸加國一就能扛起第五點重任，表現「超乎預期」，且他觀念成熟，不像全中運新生，頗有大將之風。

今年全中運落腳高雄，英明在不被看好下完成連霸，對王鶴勳也有不同意義，他笑說：「高雄上一次辦比賽拿（羽球國男組）金牌，已經27年了，那時我還是選手，現在是教練，感覺很特別。」

過往的國男常勝軍北市大同高中，今年開始重心放在女子組戰場，國中部昨天經過五點大戰力退北市中山國中，完成國女團體二連霸；高女組和地主高雄中學連三年金牌戰對決也以點數3：1勝出，3連霸到手。

高男組金牌賽則由北市百齡高中直落3擊敗地主高雄中學。