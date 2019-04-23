田徑／陳奎儒挺進決賽 四百接力隊凌晨爭牌

2019-04-23 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



男子110公尺跨欄好手陳奎儒。 聯合報系資料照 分享 facebook

在卡達多哈舉行的亞洲田徑錦標賽今天進行到第三天賽程，我國選手在上午的賽事中傳來晉級捷報，包括男子110公尺跨欄好手陳奎儒在預賽跑出13秒61的分組第二名晉級，女子100公尺跨欄好手謝喜恩則是以個人最佳的13秒39同樣晉級到決賽。

我國田徑代表隊昨天在亞錦賽傳來奪牌捷報，包括男子400公尺跨欄好手陳傑摘下銀牌，男子標槍紀錄保持人鄭兆村也奪得我國在亞錦賽史上的第18金，助中華隊在前兩天賽事落幕後拿下1金1銀佳績。

而今天上午的男子110公尺跨欄預賽，我國全國紀錄保持人陳奎儒在第三組出賽，並跑出個人本季最佳的13秒61，在預賽所有選手中排名第3名，僅次於中國大陸好手謝文駿與上屆銀牌科威特阿爾尤哈（Yaqoub Mohamed Al-Youha），順利晉級到決賽，而同場出賽的楊尉廷則是跑出13秒75無緣晉級。

陳奎儒去年亞運就以0.05秒的差距不敵謝文駿拿下銀牌，這次亞錦賽前他就表示希望能夠超越謝文駿，並搶下世錦賽參賽門票，對於今天跑出個人本季最佳，他仍強調對於成績不滿意，會盡快調整狀況。

其他晉級的選手還包括男子200公尺葉守博，他在預賽跑出21秒44成績晉級到準決賽，女子100公尺跨欄謝喜恩則是以個人最佳的13秒39晉級到決賽。

而賽程第三天的重頭戲則將在男子400公尺接力決賽，我國在預賽跑出39秒33的分組第二名成績晉級，僅次於泰國、大陸與南韓，決賽預計在台灣時間24日凌晨0點50分進行。