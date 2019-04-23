全中運射擊／基隆明德國中 逆轉桃市摘首金

2019-04-23 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



明德國中射擊隊在國中組射擊10公尺空氣步槍男女混合賽，由高翊涵及黃晧宸搭檔，以總成績478.5分的優異成績，為基隆市在全中運奪得第一面金牌。圖／基隆市政府提供 分享 facebook

全國中等學校運動會賽程今天第4天，明德國中射擊隊在國中組射擊10公尺空氣步槍男女混合賽，由高翊涵及黃晧宸搭檔，以總成績478.5分的優異成績，逆轉擊敗來自桃園市中壢國中的勁敵，為基隆市在全中運奪得第一面金牌。

基隆市政府教育處指出，比賽一開始，明德國中的小將有點緊張，未能施展身手，一度暫居第四名。賽程進入到中後半段漸入佳境，從最多落後2分直到逆轉戰局，並保持領先，最後以1.5分之差擊敗桃園市，順利摘金。

教練林國豪及高秝彤表示，在賽前反覆加強穩固選手心裡建設、擬定多方勝戰策略，鼓勵選手克服高強度的臨場壓力，終於勇奪男女混合10公尺步槍射擊冠軍，選手都喜極而泣，自己內心也相當感動。

明德國中校長沈俊光說，感謝市政府的亮點計畫完整提供選手訓練所需資源，賽前六屆奧運國手杜台興教練到校藉由經驗分享、正向激勵和引導反思，協助選手能培養團隊精神和賽事求勝意志，也建立奪金基礎。

教育處表示，全中運賽事繼續進行中，截至今天，基隆市代表隊共取得1金1銀3銅的成績，未來兩天基隆市代表隊還有田徑、羽球、跆拳道、射擊、柔道、木球、射箭及游泳等賽事，仍有奪金機會，期許基隆市代表隊的優秀選手續再創高峰。

明德國中射擊隊在國中組射擊10公尺空氣步槍男女混合賽，由高翊涵及黃晧宸搭檔，以總成績478.5分的優異成績，為基隆市在全中運奪得第一面金牌。圖／基隆市政府提供 分享 facebook

明德國中射擊隊在國中組射擊10公尺空氣步槍男女混合賽，由高翊涵及黃晧宸搭檔，以總成績478.5分的優異成績，為基隆市在全中運奪得第一面金牌。圖／基隆市政府提供 分享 facebook