舉重／亞錦賽摘三金 郭婞淳改寫三項世界紀錄

2019-04-23 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



舉重亞錦賽郭婞淳拿下完美的三面金牌。 聯合報系資料照 分享 facebook

在中國大陸寧波舉行的亞洲舉重錦標賽，今天在女子59公斤級賽事我國由郭婞淳與江念欣同場出賽，其中郭婞淳在抓舉部分以106公斤改寫自己所保持的世界紀錄摘金，挺舉則以137公斤改寫大陸選手陳桂明所保持的136公斤世界紀錄再奪金，總和243公斤同樣打破世界紀錄，拿下完美的三面金牌。

郭婞淳在去年土庫曼阿什哈巴特世錦賽首度轉戰59公斤級，就以抓舉105公斤、挺舉132公斤、總和237公斤摘下抓舉、總和雙金，其中抓舉與總和都創下新世界紀錄，不過今年她直到13日才在全大運代表輔大出賽，並以抓舉95公斤、挺舉130公斤、總和225公斤輕鬆摘金。

雖然相隔多時才又在國際賽事登場，但郭婞淳今天仍舊展現絕佳狀態，抓舉部分挑戰100公斤、103公斤與106公斤皆成功，不但拿下金牌還打破自己原先所保持的105公斤世界紀錄。

至於挺舉部分，郭婞淳第一次試舉就挑戰130公斤成功，第二次試舉134公斤同樣一次過關，第三次試舉她則是直接向世界紀錄挑戰，以137公斤刷新了原先由大陸選手陳桂明所保持的136公斤紀錄，並再拿下挺舉金牌，最終郭婞淳就以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤三項皆打破世界紀錄的成績拿下三面金牌。

而江念欣挺舉首次試舉挑戰113公斤成功後，接下來挑戰116公斤兩次都失敗收場，最終她就以抓舉90公斤、挺舉113公斤、總和203公斤作收。