全中運羽球／相隔27年 英明國中為地主留金牌

2019-04-23 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



英明國中為地主留下全中運羽球國男團體賽金牌。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

英明新生朱宸加扛住壓力，率隊在5點大戰擊敗台中西苑高中，完成國男團體賽2連霸。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

27年前，高雄英明國中教頭王鶴勳以選手身分為地主留下全中運國男團體賽金牌，今天他轉換身分，率隊在108年全中運完成羽球國男團體賽連霸，讓他高呼意義非凡。

「已經很久沒有高雄辦比賽，自己留金牌，上次應該是27年前，那時我還是選手。」王鶴勳還記得，當時自己是苓雅國中三年級，如今已經是率隊出賽的教練，他感慨說「今年我們陣容沒那麼堅強，很不可思議完成連霸。」

英明去年打下國男組金盃後畢業7名冠軍班底，今年只剩5名國三，國一單打手朱宸加都要下場，還都排在最後第5點；英明的連霸路，連同今天金牌戰碰台中西苑高中，連3場都是打到第5點才辛苦勝出，扛住壓力的朱宸加表現獲得教頭王鶴勳「超乎預料」的讚美。

身高只有163公分的朱宸加透露，國一就要扛第5點，第一場下場時有點緊張，「不過打贏一場就愈來愈有信心！」今天先打下團體金牌，明天接棒的個人賽他也希望爭取佳績。

王鶴勳提到，過往國男成績最好的是北市大同，球隊能連兩年打下冠軍實屬不易，「我和球員說，大家現在看到你們，看到高雄了，要繼續努力，明年繼續爭取連霸！」

國女團體賽金牌戰同樣打滿5點，且有3點打滿3局，最終才由衛冕軍北市大同3：2拍下北市中山國中，驚險完成2連霸。