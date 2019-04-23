HVL／30周年國際邀請賽 泰日雙強來台交流

2019-04-23 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



HVL 30周年國際排球邀請賽25日、27日、28日在台北體育館舉辦。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

高中排球聯賽HVL今年邁入30周年，中華民國高中體育總會為了紀念這個里程碑，將在25日、27日、28日在台北體育館舉辦HVL 30周年國際排球邀請賽，除了今年拿下男女子組前兩名隊伍外，還將邀請到日本與泰國勁旅參賽。

HVL今年男子組由豐原高商締造6連霸，女子組則由東山高中逆轉拿下3連霸，另外兩支闖進冠軍賽的球隊瑞芳高工、中山工商也將受邀參加這次的國際邀請賽，而日本則派出鎮西高校男排、金蘭會高校女排來台，泰國則是北標中學男排與柴納瓦寺中學女排受邀參賽。

其中金蘭會高校締造全日本春季聯賽二連霸，陣中擁有奈及利亞與日本混血宮部愛芽世，儘管只是即將升上高二，就已獲得最有價值球員肯定，更獲選日本國家隊大名單，驚人的彈跳力將成為最大焦點，男子組方面，來自泰國的北標中學則是「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰效力Diamond Food VC的幼隊，同樣值得關注。

瑞芳高工教練邱得全表示，過去他擔任選手時期，就曾聽過鎮西高校男排的威名，「他們擁有難纏的防守、旺盛的鬥志和細膩的技術，都是我們可以好好學習的地方。」

而瑞芳高工游智雄則表示，雖然期待與泰國和日本的球隊切磋學習，但他更期待與豐商再度交手，一雪今年冠軍賽輸球之恥。

高中體總除了舉辦國際邀請賽，還特別準備30周年Highlight影片，並特別頒發卓越貢獻獎給臺南市立學甲國中教練楊秋河、高雄市私立三信家商教練郭茂泉、高雄市私立中山工商教練林光宏、國立華僑高中教練羅仲仁與臺北市私立東方工商教練彭文龍，感謝他們為了HVL的貢獻。