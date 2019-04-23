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全中運射箭／金牌戰大逆轉 隋昀瑾奪牌率百分百

2019-04-23 15:05聯合報 記者曾思儒╱即時報導

隋昀瑾射下高女個人組金牌。記者曾思儒／攝影
隋昀瑾射下高女個人組金牌。記者曾思儒／攝影
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過去全中運沒拿過的金牌，新北明德高中射箭女將隋昀瑾108年一拿就是兩面，她先在和隊友射下相隔8年的女團金牌，今天個人賽金牌戰再演出超級逆轉，在0：4落後下連趕3局，反以6：4擊敗北市麗山高中謝佩涓，創下個人新猷。

隋昀瑾國小就開始射箭，進入桃子腳國中延續射箭路，去年和學長湯智鈞在混雙射下銅牌是個人全中運第一面獎牌，今年名次大躍進，除女團和個人賽登頂，混雙也和湯智鈞再摘銅牌，奪牌率百分之百。

今天金牌戰演出逆轉勝的她笑說：「老師有說，要去突破，勇敢做自己的動作。」她第4局射出3支10分箭，完美表現先扳平，第5局前兩支又是滿分箭，以連5支滿分箭的演出逆轉摘下個人金牌。

隋昀瑾除了和自己信心喊話，也拿出毛巾擦臉讓心情冷靜一下，「金牌戰開賽前，我就覺得會拿金牌，中間的挫折成為我動力。」

她才剛選到世青國手，今天又全中運金牌加身，讓她大喊就算訓練辛苦，仍覺得射箭很「有趣」，「現在還是很喜歡，而且又有成就感。」國手資歷豐富的「雷母」雷千瑩是她大學姊也是老師，她希望像偶像看齊，站上奧運殿堂爭金，而且她不想等到2024年巴黎奧運，「要拚拚看2020！」

全中運

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