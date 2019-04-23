全中運射箭／明德高中開「五金行」 有遺憾有意外

2019-04-23 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



新北明德高中湯智鈞（右）和隋昀瑾今天分別射下高男和高女個人賽金牌。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

108年全中運今天結束所有射箭賽程，有雅加達亞運金牌國手「湯包」湯智鈞坐鎮的新北明德高中成最大贏家，除女團和男團包雙金，今在高男和高女的個人賽再囊括雙冠，加上國男個人賽劉奕伸也射下金牌，開起「五金行」。

射箭共頒出10項金牌，明德就包辦一半，教練劉展明表示，成績超乎預期。他原本只設定2金，其他都是有站上頒獎台就達成目標，不料高女團一路過關斬將，他笑說：「女團真的沒想到，三民高中和香山高中，實力其實都比我們好，只是太緊張了。」不過備受期待的混雙，湯智鈞和隋昀瑾卻在4強賽落馬，僅獲銅牌，只差一步就能完成高中組5金「橫掃」。

劉展明搖頭說：「高中要5金全包太難了，混雙是比較可惜，比到後面，選手有點沒力。」不過湯智鈞和隋昀瑾在個人賽扳回顏面，分別射下高男和高女金牌，賽後開心拿著金牌合影。

帶著雙金告別全中運戰場，國三就射出成績的湯智鈞感性說，會想念這個舞台，「這裡的氛圍很開心，全大運競爭更激烈，感覺氣氛會比較緊繃一點。」劉展明也提到，今年團隊好成績的關鍵之一是全隊氛圍非常好，選手間都會互相鼓勵，帶動起團隊士氣。

桃園市永豐高中今年包下國女團體賽和國中混雙金牌，張正韋留下國男個人銀牌，加上國女個人賽和國男團體賽銅牌，成國中組最大贏家。