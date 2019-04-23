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選手形象做連結 IP不該只是成本

2019-04-23 11:26聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣運動選手對IP（智慧財產權）的認知薄弱，選手打出好表現後，往往只靠著名氣走天下，欠缺結合自身價值的品牌觀念，中華民國專利師公會設計實務委員會主任委員林景郁表示，以現今當紅的「網紅經濟」為例，運動員不該只是「人形立牌」，也應該思考要帶入個人形象做連結。

運動員主體包含了肖像權、公開權還有商標權，最為人所知的就是「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的「Air Jordan」及其飛人剪影，而像是台灣羽球「世界球后」戴資穎前年推出的「TTY」官方LOGO和圖像，也具有個人代表性。

林景郁表示，過去台灣運動員打出成績後，就像藝人一樣只靠自身名氣去開店，他舉例，就像過去的「金臂人」黃平洋退役後開了便當店，也只是在店名上連結，並沒有去連結、創設與自己相關的品牌。

「台灣在這一塊非常薄弱且不長遠，賣的只是過去的知名度，沒有與個人魅力做連結與延伸。」林景郁表示，運動員生涯並不長，如何運用成績開發不同面向，以至於個人未來的事業，「運動員現在不能只是賣名氣，而是把自己當網紅來經營、帶入個人形象，且深植人心，才能把自己的品牌延續下去。」

戴資穎當初推出個人形象品牌lOGO，將「TTY」以鑽石造型為意象，象徵堅若磐石、牢不可摧的強大力量，也代表著羽球屆的鑽石將持續發光發熱；林景郁對此表示，戴資穎推出的品牌耳環就是去做延伸，把運動員設計成一個形象，推出相關周邊商品。

林景郁也鼓勵運動產業與選手能多多運用IP，不是等到選手闖出名堂後才想著去做，「在台灣最被詬病的只是從經營中去獲利，其他不一定能獲利的就不去看；如果把保護智慧財產權看作是成本的話，那就不會把面向擴大。」

「當運動員品牌上來，球團與球隊經營也可以跟著提升，運動員需要IP， 球團也是需要的。」林景郁說，「就我個人來說，如果球團有這樣的思維，會比運動員來得更容易，有很多面向可以做得更蓬勃。」

戴資穎羽球喬丹

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