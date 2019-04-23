高球／潘政琮首贏美巡賽 排名、聯邦盃積分大躍進

2019-04-23 14:33 中央社 南卡州希爾頓角22日綜合外電報導



台灣好手潘政琮在美國RBC傳承高球賽抱回生涯首座美巡賽冠軍，世界排名和聯邦快遞盃積分雙雙大躍進。 美聯社 分享 facebook

台灣好手潘政琮在美國RBC傳承高球賽（RBC Heritage）抱回生涯首座美巡賽冠軍，世界排名和聯邦快遞盃（FedExCup）積分雙雙大躍進。

潘政琮昨天稱霸RBC傳承高球賽，成為台灣32年來首位贏得美巡賽冠軍的選手，上一位是1987年洛杉磯公開賽（Los Angeles Open）封王的陳志忠，也讓台灣選手兩度在美巡賽揚名。

根據最新世界排名，潘政琮從第113名攀升至第55名，創生涯新高。

世界排名第一仍是美國好手強生（Dustin Johnson），英格蘭名將羅斯（Justin Rose）和美國的科普卡（Brooks Koepka）緊追在後。

美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）在本月14日第5度稱霸美國名人賽（The Masters）後未出戰RBC傳承高球賽，世界排名仍居第6。

潘政琮稱霸RBC傳承高球賽，不僅抱回124萬2000美元獎金（約新台幣3860萬元），也獲得聯邦快遞盃積分500分，目前在聯邦快遞盃積分榜上從第113名躍升到第26名，落後榜首美國的庫查（Matt Kuchar）1337分。

美巡賽常規賽季結束後，聯邦快遞盃積分榜上前125名將可進入美巡賽季後賽。