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高球／聽妻子的話才參賽 潘政琮：她永遠是對的

2019-04-23 10:36聯合新聞網 記者毛琬婷／綜合報導

潘政琮是在妻子堅持下才前來參賽，結果一舉奪冠！ 路透
潘政琮是在妻子堅持下才前來參賽，結果一舉奪冠！ 路透
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一周前看著自己的偶像美國高球名將「老虎」伍茲在美國名人賽穿上象徵冠軍的綠夾克，我國高球好手潘政琮一周後贏得ＰＧＡ傳承高球賽冠軍，穿上冠軍的紅格子外套，他說：「可惜我的妻子沒能在現場看到我奪冠，我的家庭對我來說意味著一切，我現在就想回家慶祝。」

潘政琮的妻子林盈君正在休士頓，主持由潘政琮主辦的美國AJGA第一屆潘政琮青少年高球錦標賽。

其實潘政琮本要與妻子一起處理青少年賽事，是在妻子堅持下才前來參賽，「聽老婆的你的人生就會很棒，她永遠是對的！」潘政琮說，「對我來說這場勝利意味著一切，這是我來美國的原因，是我來這裡念大學的原因。對我自己，對曾經幫助過我的人，這都是一個最大的成就，希望可以繼續努力。」

以總桿數二七二桿、一桿之差擊敗地主好手庫查爾，捧回生涯首座PGA金盃，也是我國卅二年來首位獲美巡賽冠軍好手。

出發前潘政琮帶著落後兩桿、並列第五的成績進行最終輪決賽，他在前九洞抓下兩隻小鳥，轉場後再抓三鳥，只在第十五洞開球到右側樹林中，第三桿又把球打進果嶺旁沙坑，在這個五桿洞吞下全場唯一的柏忌，最終成功穿上象徵冠軍的紅格子外套，成為繼陳自忠在一九八七年後，第二位在美巡賽上捧起冠軍盃的台灣球員。

「活在當下，清楚地執行每一個目標、小細節，打出好球。」潘政琮在最終輪的比賽中不時提醒自己。雖在第十八洞沒能成功抓鳥，但他還是以領先一桿的優勢回到會館。面對著可能到來的加洞賽，潘政琮沒有休息反而來到練習場熱身，直到旁人告訴他奪冠的消息，他興奮地將球桿扔向空中。

「可惜我的妻子沒能在現場看到我奪冠，我的家庭對我來說意味著一切，我現在就想回家慶祝。」，潘政琮這麼說。

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