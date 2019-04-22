田徑亞錦賽／標槍「金」讚！ 鄭兆村帶回中華隊首金

2019-04-22 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華田徑隊「標槍雙俠」鄭兆村和黃士峰今天晚上在卡達多哈亞錦賽登場，背負奪金期待的鄭兆村不負眾望，第2擲丟出本季最佳的86公尺72後就一路排在首位，最終為中華隊進帳本屆亞錦賽首面金牌。

鄭兆村2017年台北世大運的驚天一擲，丟出亞洲新紀錄91公尺36，但去年雅加達亞運失利，只以79公尺排第5；黃士峰2015年武漢亞錦賽以79公尺74摘下金牌，雅加達亞運同樣鎩羽而歸。

新賽季再出發，鄭兆村上月在新加坡公開賽以83公尺30摘金，去年9月動刀清除手肘碎骨的黃士峰則以76公尺15拿下銀牌。

今天亞錦賽，鄭兆村第一擲踩線，但第二擲就丟出本季最佳的86公尺72，3擲完仍暫居首位，黃士峰以79公尺16暫居第4，上屆亞錦賽銅牌、印度好手辛格（Davinder Singh Kang）擲出個人最佳的86公尺23緊追鄭兆村。

後3擲鄭兆村保留體力，放棄第4擲和第5擲，最終就以86公尺72成功鍍金，黃士峰則以第4名錯過頒獎台。

鄭兆村奪金前，跨欄好手陳傑剛在400公尺跨欄飆出個人最佳48秒92，連3屆拿下銀牌；在現場的中華田徑協會理事長葉政彥，當場宣布頒發給鄭兆村金牌奬金台幣10萬元、教練5萬元，另也頒給陳傑銀牌奬金6萬元，外加破紀錄奬金2萬元，教練3萬元獎金。