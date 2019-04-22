田徑亞錦賽／好悲情！ 陳傑銀牌3連霸

相關新聞
高球／潘政琮懂事又上進 前輩陳志忠老早就看好2019-04-22 12:27
全中運游泳／100蝶破全國！建中蝶王雙達奧運標2019-04-22 18:17
全中運田徑／最速國中生！魏浩倫破大會摘金2019-04-22 16:43
全中運體操／迎接「全能后」 三重成隊鍍金2019-04-22 18:42
全中運游泳／卸下壓力 建中蝶王首度破全國2019-04-22 22:24
亞俱排／落後仍展現拚勁 中華隊教頭：最好的生日禮物2019-04-22 21:14
全中運田徑／校名自己寫 南山高中女籃呂佳諺改換釘鞋2019-04-22 20:57
全中運桌球╱本屆國中組大贏家 北市誠正國中3連霸2019-04-22 20:49
全中運／桃園添6金 陳至謙空氣步槍破紀錄2019-04-22 18:13
高球／潘政琮奪PGA首冠 母：兒子爭氣做到了2019-04-22 18:03
太極拳女將負傷出賽 奪港都盃國武術錦標賽冠軍2019-04-22 16:43
全中運空手道／高市小港高中 勇奪三金一銅2019-04-22 15:52
蒙地卡羅網賽／佛格尼尼首奪魁 成最老冠軍2019-04-22 15:14
全中運體操／拿命來搏 方可晴想拚世大運2019-04-22 14:59
全中運角力／科技化訓練 明德高中6金歷年第二好2019-04-22 14:09
環太平洋自由潛水泳池賽 美女蛙后李詹瑩下場Try2019-04-22 13:57
全中運跆拳道／量級升一級 八里國中張喬閔奪金2019-04-22 12:49
高球／潘政琮PGA奪首冠 實踐與父親承諾2019-04-22 12:07
亞洲田徑賽／楊俊瀚飆本季最佳 攜手王偉旭晉級2019-04-22 11:32
潘政琮奪PGA奪冠 蘇嘉全：台灣高球實力再獲肯定2019-04-22 10:51
格門／WOTD賽事宣告進軍中國 開啟台灣格鬥元年2019-04-22 10:30
高球／AJGA首屆潘政琮青少年賽 台將盧昕妤逆轉封后2019-04-22 10:20
高球／32年來第一人 潘政琮奪PGA生涯首冠2019-04-22 09:13
空手道／世界賽摩洛哥站 文姿云獲銀牌2019-04-22 01:18
全中運網球／最後一次參賽 梁恩碩拚女單三連霸2019-04-22 00:47
全中運／竹市神箭手 姊獲選國手、妹添金2019-04-21 23:32
游泳／卓承齊亞洲公開水域賽10K摘銀 累積一銀一銅2019-04-21 23:22
全中運／舉重謝孟恩 雙破全國紀錄奪金2019-04-21 22:52
TNF100台灣國際越野跑挑戰賽 邱文孝、邢如伶封王稱后2019-04-21 21:35
全中運體操／成績差太多 東山高中提申訴2019-04-21 21:09
全中運游泳／台東隊獲3金 隔了20年再奪金2019-04-21 21:00
全中運／桃園跆拳奪金滑輪添銀 林家慶銀牌告慰父親2019-04-21 20:57
全中運游泳／50公尺再破全國 莊沐倫仰式制霸2019-04-21 19:38
全中運游泳／高雄下大雨 泳池漏水下小雨2019-04-21 18:48
足球╱尤文義甲八連霸 C羅首位三聯賽都奪冠2019-04-21 18:29
全中運舉重／高雄市鼓山高中小將 謝孟恩奪金2019-04-21 18:17
全中運舉重／布農族聖火手 超越全國留金牌2019-04-21 17:52
全中運網球／3連霸差最後一步 梁恩碩：很輕鬆2019-04-21 17:47
慢壘／第7屆永信健康盃開幕 郭泓志分享不死鳥精神2019-04-21 15:54
熱門文章
NBA／KD、湯普森聯手飆分 勇士客場破艇聽牌2019-04-22 09:28
「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選2019-04-22 07:00
NBA／甩低潮轟32分 湯普森：想像自己跳進海裡2019-04-22 10:27
高球／32年來第一人 潘政琮奪PGA生涯首冠2019-04-22 09:13
NBA／雙槍再轟垮雷霆 拓荒者系列賽聽牌2019-04-22 12:53
NBA／雷納德率暴龍聽牌 林書豪只打最後2分鐘2019-04-22 10:43
NBA／海瓦德助綠衫軍橫掃溜馬：這只是開始2019-04-22 09:43
問題出在三分球！ 爵士無路可退瀕臨淘汰2019-04-22 17:39
NBA／塞爾蒂克橫掃溜馬 率先挺進第二輪2019-04-22 06:27
NBA／季後賽得分里程碑 杜蘭特：快艇很強硬2019-04-22 16:58
日職／旅日打者初年適應難 呂明賜仍最經典2019-04-22 07:00
MLB／陳偉殷後援0.2局 馬林魚遭國民完封2019-04-22 07:30
NBA／首輪出征16戰全勝 厄文寫不敗傳說2019-04-22 18:55
NBA／球往裁判身上砸 德羅展挨罰77萬2019-04-22 13:24
NBA／雷納德病癒飆34分：感激能回到季後賽2019-04-22 10:55
全中運田徑／校名自己寫 南山高中女籃呂佳諺改換釘鞋2019-04-22 20:57
MLB／紅襪橫掃光芒 林子偉延長賽替補守備2019-04-22 08:00
NBA／76人系列賽聽牌 安比德賽後砲轟達德利2019-04-22 00:39
高球／潘政琮懂事又上進 前輩陳志忠老早就看好2019-04-22 12:27
JHBL／苗栗包辦男女雙冠 未來恐留不住人才2019-04-22 17:50
NBA／隊史首度3比1領先 席亞康：主場終結魔術2019-04-22 17:22
亞洲田徑賽／楊俊瀚飆本季最佳 攜手王偉旭晉級2019-04-22 11:32
NBA 2019季後賽對戰表─西區2019-04-22 12:02
MiLB／不想合租公寓 曾仁和前室友打造移動小屋2019-04-22 10:20
全中運田徑／最速國中生！魏浩倫破大會摘金2019-04-22 16:43
中職／陳江和引退賽 象獅捨不得下班2019-04-22 00:28
NBA 2019季後賽對戰表─東區2019-04-22 09:25
潘政琮奪PGA奪冠 蘇嘉全：台灣高球實力再獲肯定2019-04-22 10:51
JHBL／明仁、大倫稱王封后 苗栗縣成最大贏家2019-04-22 00:41
MLB／海盜倚仗5大先發 暫居國聯龍頭寶座2019-04-22 15:26
MLB／沒收葉力奇全壘打再開轟 貝林格喊肚子餓2019-04-22 09:15
中職／高雄市爭取味全龍落腳 運發局親訪頂新2019-04-22 12:06
高球／潘政琮PGA奪首冠 實踐與父親承諾2019-04-22 12:07
MLB／教練我想打球 阿隆索不顧傷請願對決宿敵2019-04-22 11:50
日職／王柏融3棒火力旺 對決宋家豪硬碰硬2019-04-22 20:39
春季聯賽／培養「大物」 廖敏雄督促職業心態2019-04-22 16:31
SBL／洋將險內鬨 裕隆系列賽扳平富邦2019-04-22 00:45
智慧財產權與體育／周思齊 「甩」出商標化典範2019-04-22 00:37
MiLB／王維中後援挨轟吞敗 胡智為3局先發逃敗2019-04-22 13:24
春季聯賽／韌帶斷半年沒發現 曾琦開完TJ返投手丘2019-04-22 18:07
留言