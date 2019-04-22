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田徑亞錦賽／好悲情！ 陳傑銀牌3連霸

2019-04-22 22:38聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華田徑隊跨欄好手陳傑，今天在卡達舉行的田徑亞錦賽400公尺跨欄決賽飆出個人最佳的48秒92，為中華隊進帳首面銀牌，也完成另類的「3連霸」。

田徑亞錦賽2年舉辦一次，陳傑2015年大陸武漢亞錦賽就以49秒68摘下400公尺跨欄銀牌，2年前印度布巴內什瓦爾亞錦賽跑出49秒75，同樣是進帳銀牌；今天他將秒數推進到49秒內，並達到世錦賽標準，可惜仍和金牌差一步。

陳傑。圖／報系資料照
陳傑。圖／報系資料照
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