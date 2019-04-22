田徑亞錦賽／好悲情！ 陳傑銀牌3連霸

2019-04-22 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華田徑隊跨欄好手陳傑，今天在卡達舉行的田徑亞錦賽400公尺跨欄決賽飆出個人最佳的48秒92，為中華隊進帳首面銀牌，也完成另類的「3連霸」。