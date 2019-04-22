全中運游泳／卸下壓力 建中蝶王首度破全國

2019-04-22 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



去年全中運橫掃6金，建國中學「蝶王」王冠閎今年賽前就設定好目標，儘管前天200公尺蝶式沒完成「達奧運A標」設定，今天100公尺蝶式就順利達成目標，以53秒51成為新科全國紀錄保持人。

王冠閎過去只有在短水道破過全國紀錄，今天將朱宸平的原紀錄53秒54往前推進，他笑說：「滿開心也滿高興，因為是我第一個長水道紀錄，已經有預想，下水就放手去游。」

他表示最近狀況都很好，200蝶式沒游到設定可能是壓力太大，心態調整不夠好，教頭黃智勇一旁笑著補充說：「他200蝶沒破，100我就不抱期待，結果沒壓力他反而發揮。」

最擅長的蝶式賽程已經落幕，王冠閎全中運最後一項個人賽是200公尺自由式；成為100公尺蝶式全國紀錄新科保持人的他也透露，全中運雖沒比50公尺蝶式，但10月全運會應會參賽，目標把3項蝶式都納入麾下，「100公尺自由式我也想試試，可以沒有壓力，和其他好手一起比。」

黃智勇表示，黃冠閎天分好也夠努力，加上進入國家隊、有體育署的資源移地訓練，同時感謝奧會企業贊助計畫又有嘉新水泥企業團贊助，對成績推進都有很大幫助，師徒倆目標就是一舉達到200公尺蝶式奧運A標，締造台灣泳壇歷史。