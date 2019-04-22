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亞俱排／落後仍展現拚勁 中華隊教頭：最好的生日禮物

2019-04-22 21:14聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年亞洲俱樂部男子排球錦標賽8強分組排名賽今天進行最終日賽程，地主中華隊碰上同為1勝1負的卡達隊，雖然在第三局成功扳回一城，最終仍以1：3（16：25、17：25、25：22、15：25）落敗，最終排名E組第三，24日攸關四強門票之戰則要對F組第二的伊朗隊。

中華隊昨天在8強分組排名賽與印度隊大戰五局，最終以2：3（25：23、16：25、25：23、20：25、11：15）遭到逆轉，吞下本屆亞俱排首敗，今天面對身材高大的卡達，前兩局中華隊都只能一路在後苦追。

先丟失兩局的中華隊第三局重整旗鼓，靠著隊長吳宗軒帶領下，陳政錡也加入搶分行列，中華隊取得24：21、3個局末點機會，雖然卡達追回1分，中華隊又被裁判抓了後排攻擊犯規，不過中華隊成功提出挑戰，最後靠著焦璿誠攻擊得分拿下局點，成功扳回一城。

不過第四局在3：3後讓卡達連下3分，之後更是將分差擴大到雙位數，也讓中華隊無力回天，最終以1：3吞下二連敗，下一場比賽將與伊朗爭奪四強賽門票，敗隊則只能打5到8名排名賽。

雖然輸球，不過中華隊的塞爾維亞籍教頭布萊尼斯拉夫（Moro Branislav）仍肯定球員們的表現，「卡達是非常強的隊伍，雖然我們前兩局打完以0：2落後，球員在第三節展現出來的拚勁很令我感動，這也是他們送給我最好的生日禮物，用場上表現回饋給教練。」

吳宗軒表示，第三節大家在無退路的情況下放手一博，放開來打後加上攔網也能成功封阻對手攻擊，成功打出士氣，不過最後一局遭到卡達很快將分數拉開，他認為最主要原因在是在自己的接發球不穩，「可能打了幾場高強度的比賽後，球員身上也有些疲累，專注度較不集中，下一場對上伊朗的比賽，我們還是要多移動，讓他們攔網錯亂，打得要更積極一些。」

中華隊隊長吳宗軒（右）。記者侯永全／攝影
中華隊隊長吳宗軒（右）。記者侯永全／攝影
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