全中運田徑／校名自己寫 南山高中女籃呂佳諺改換釘鞋

2019-04-22 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



上個月才和隊友在台北小巨蛋高捧HBL女甲級冠軍金盃，南山高中女籃菜鳥呂佳諺本周轉換身分，穿慣的球鞋也換上釘鞋，成為南山高中唯一參加108年全中運的「田徑」選手。

出自北市懷生國中的呂佳諺，國中就參加過全中運，還拿過國女1500公尺第4名，不過當時都有懷生隊友相伴，今年只剩自己，熱身、報到都形單影隻，HBL印有校名的熱身服一脫下，號碼布上的校名還是用黑筆在白貼上自行手寫製成。

「因為比賽不能穿有袖的衣服，我是臨時去買，這個是媽媽幫我寫的。」呂佳諺指著白貼上的手寫校名解釋。

她對全中運不陌生，但國中比賽前，和隊友還會特別準備，升上高中重心全部放球場，新北市中運選拔前一天才知道要下場，取得代表權後，南下高雄前只再練跑過一次，她苦笑說：「體能再好也撐不下去，市中運後就覺得成績應該不會好，昨天預賽還跑到抽筋。」

不同於籃球是團隊運動，田徑場上就只有自己，呂佳諺透露，最初還想拚進前8，但心有餘而力不足，「HBL還有隊友，覺得累時後面還有人能撐住你，田徑只能自己跑。」最終她在首次的全中運高女1500公尺決賽成績是5分15秒99，在12名決賽選手雖只排倒數第2，仍寫南山新猷。