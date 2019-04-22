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三對三籃球／摩曼頓天王盃 明起展開報名

2019-04-22 18:37聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

隨著2020東京奧運逐步逼近，首次被納入奧運項目的籃球三對三，近年已是台灣國內備受矚目的賽事，乘著這股籃球熱，「2019摩曼頓天王盃三對三籃球賽」即將再次強勢襲台，在23日開放報名，除延續過往組別以及北、中、南三區比賽外，本次賽事總決賽還將首次前往南台灣高雄。

摩曼頓天王盃三對三籃球賽自2016年開辦以來，賽事規模越趨擴大，報名人數不斷創歷史新高，除延續去年北中南三區規模預賽之外，全國總決賽當天，還將首次移師熱情港都高雄舉辦，帶給南部鄉親充滿籃球味的仲夏。

今年為犒賞各路追逐成為籃球天王的球友們，主辦單位特地加碼總價值超過台幣50萬元的獎金及獎品，期盼能夠號召更多籃球癡及籃球狂一同圓籃球夢，成為摩曼頓天王盃霸主。

2019摩曼頓三對三籃球賽報名將於23日中午12時開跑，至6月30日中午12時截止（額滿為止），賽事分為國中組、高中組、大專社會組以及女子組（不分年齡），參賽球員每人都可獲得賽事紀念籃球衣乙件和束口袋乙個。

三區預賽則分別是北區8月4日於國立台北教育大學開打、中區8月11日台中逢甲大學及8月24日的南區高雄福誠高中等地熱血開戰，8月25日各地出線之隊伍，最終將齊聚高雄大魯閣草衙道WeSport籃球場，決定誰才是籃球三對三界的真正天王。

2019摩曼頓天王盃三對三籃球賽23日展開報名。圖／摩曼頓提供
2019摩曼頓天王盃三對三籃球賽23日展開報名。圖／摩曼頓提供
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