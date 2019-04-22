全中運／桃園添6金 陳至謙空氣步槍破紀錄

2019-04-22 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



全中運桃園代表隊平鎮高中陳至謙（中）在高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽，以244.5分破大會紀錄勇奪金牌，為個人創造佳績。圖／教育局提供 分享 facebook

今年全中運今天進行第3天賽程，桃園市代表隊繼續在各項賽事力奪獎牌，平鎮高中陳至謙在高男組射擊賽以244.5分破大會紀錄勇奪金牌，福豐國中王婉蓁在國女組游泳400公尺混合式摘金，楊梅國中曾宥善勇奪國男組柔道第十級金牌完成二連霸，另在角力項目更是一舉奪下3面金牌，表現最為優異，教育局今天下午指出，桃園市代表隊至今天下午總獎牌數24金32銀40銅，暫居全國第5，剩下4天正急起直追，瞄準50金目標。

桃園角力隊去年全中運獲7金7銀12銅佳績，今年角力賽至今累積3 金5銀7銅，今天一舉獲3金表現最優，包括楊明國中吳宛如勇奪國女組角力自由式第二級金牌、觀音高中吳念祖摘下高男組角力希羅式第九級金牌、楊梅國中陳晨新拿下國男組角力希羅式第六級金牌，陳晨新更完成二連霸。陳晨新在教練周鴻傑指導下，表現實力驚人，他表示，期待明年進入高中後，繼續參加全中運，為桃園爭取榮譽。

平鎮高中陳至謙在高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽，以244.5分破大會紀錄勇奪金牌，為個人創造佳績，教育局表示，陳至謙去年就讀新明國中，就在國男組射擊10公尺空氣步槍個人項目摘金，升上高中後又再度在空氣步槍個人賽掄元，完成另類二連霸。

楊梅國中曾宥善在他母親親自到場加油下，不負眾望勇奪國男組柔道第十級金牌，完成二連霸，母子高興慶賀，曾宥善表示，他很開心在國中最後一年選手生涯順利奪金，也很開心他媽媽在現場一起分享這份榮耀。