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太極拳女將負傷出賽 奪港都盃國武術錦標賽冠軍

2019-04-22 16:43聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，學太極拳才2年多，右膝蓋囊腫接...
嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，學太極拳才2年多，右膝蓋囊腫接受醫師治療，共抽取9次關節液，負傷吃止痛藥，參加高雄港都盃國武術錦標賽，勇奪社女組太極拳比賽冠軍。圖／溫淑美提供
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嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，學太極拳才2年多，去年到歐洲波蘭參加國際競賽，榮獲初級白級組冠軍，披國旗受獎；返國勤練不間斷，右膝蓋囊腫接受醫師治療，共抽取9次關節液，昨天負傷吃止痛藥，參加高雄港都盃國武術錦標賽，勇奪社女組太極拳比賽冠軍，至今參賽共榮獲7次第一名及一次第三名。

家人親友及教練不忍她受傷，勸她休息停賽，她堅持不放棄，下月還要到日本參加國際比賽，她說「我是藉參加比賽，逼自己更精進，不懈怠!」，目標是拿到最高級的藍級榮譽。

她去年6月3日參加台南首屆議長盃太極拳比賽，每天練習，導致嚴重椎間盤凸出與退化性關節炎，甚至整個脊椎長滿骨刺，膝蓋疼痛無法蹲，走路用拖行的，每天吃藥、打針、敷藥、到醫院做復健，當站上第一名頒獎台，領到獎狀獎牌，忘記痛苦。

她說，這次參加港都比賽前，腰頸椎突出，右膝蓋因過去剛練拳不熟悉技巧，致過度使用囊腫接受治療，抽取9次關節液，感恩家中供俸觀世音菩薩保佑，讓她吃止痛藥忍痛參賽奪冠，她原本報名太極拳、刀、劍三項比賽，因膝蓋手術失敗蹲不下去，只好忍痛放棄太極刀及太極劍二項比賽，否則也許還能拿更多獎盃。

64歲溫淑美擔任縣府登山社領隊，2年多前為嘉市太極拳國際賽事拍照錄影，迷上太極拳，拜師楊家老架太極拳名師林福助，公餘之暇每天勤練，累積比賽佳績，已通過進階黃級檢定，她說，傳統武藝太極拳博大精深，門派多，楊家老架太極拳共108式最難，太極拳用意不用力，練拳2年多，身體變好，過去登山不太流汗，現在汗流浹背排毒，精神奕奕，柔軟度好。

嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，學太極拳才2年多，右膝蓋囊腫接...
嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，學太極拳才2年多，右膝蓋囊腫接受醫師治療，共抽取9次關節液，負傷吃止痛藥，參加高雄港都盃國武術錦標賽，勇奪社女組太極拳比賽冠軍。圖／溫淑美提供
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嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，學太極拳才2年多，右膝蓋囊腫接受醫師治療，共抽取9次關節液，負傷吃止痛藥，參加高雄港都盃國武術錦標賽，勇奪社女組太極拳比賽冠軍。圖／溫淑美提供
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