太極拳女將負傷出賽 奪港都盃國武術錦標賽冠軍

2019-04-22 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，學太極拳才2年多，右膝蓋囊腫接受醫師治療，共抽取9次關節液，負傷吃止痛藥，參加高雄港都盃國武術錦標賽，勇奪社女組太極拳比賽冠軍。圖／溫淑美提供 分享 facebook

嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，學太極拳才2年多，去年到歐洲波蘭參加國際競賽，榮獲初級白級組冠軍，披國旗受獎；返國勤練不間斷，右膝蓋囊腫接受醫師治療，共抽取9次關節液，昨天負傷吃止痛藥，參加高雄港都盃國武術錦標賽，勇奪社女組太極拳比賽冠軍，至今參賽共榮獲7次第一名及一次第三名。

家人親友及教練不忍她受傷，勸她休息停賽，她堅持不放棄，下月還要到日本參加國際比賽，她說「我是藉參加比賽，逼自己更精進，不懈怠!」，目標是拿到最高級的藍級榮譽。

她去年6月3日參加台南首屆議長盃太極拳比賽，每天練習，導致嚴重椎間盤凸出與退化性關節炎，甚至整個脊椎長滿骨刺，膝蓋疼痛無法蹲，走路用拖行的，每天吃藥、打針、敷藥、到醫院做復健，當站上第一名頒獎台，領到獎狀獎牌，忘記痛苦。

她說，這次參加港都比賽前，腰頸椎突出，右膝蓋因過去剛練拳不熟悉技巧，致過度使用囊腫接受治療，抽取9次關節液，感恩家中供俸觀世音菩薩保佑，讓她吃止痛藥忍痛參賽奪冠，她原本報名太極拳、刀、劍三項比賽，因膝蓋手術失敗蹲不下去，只好忍痛放棄太極刀及太極劍二項比賽，否則也許還能拿更多獎盃。