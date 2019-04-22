全中運田徑／最速國中生！魏浩倫破大會摘金

2019-04-22 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



魏浩倫以10秒65摘下國男組100公尺金牌，振臂為自己慶祝。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

去年全中運，台南新化國中魏浩倫在男子100公尺決賽只以11秒37排在第7名，相隔一年脫胎換骨，昨天108年全中運100公尺預賽就以10秒73改寫大會紀錄，今天決賽更飆出10秒65，除再推進大會紀錄，也成為台灣第一位跑進10秒70內的國中生。

魏浩倫今年3月青年盃就跑出10秒70，追平2017年王彥和在東亞盃跑出的成績，今天更超越王彥和，他笑說，破完全中運國男組大會紀錄，明年當然想挑戰「台灣最速男」楊俊瀚跑出的高男組大會紀錄10秒36，另外也想改寫教練胡文瑜港都盃紀錄10秒45。

從2月春季盃開始，魏浩倫在高雄港都盃、新北青年盃都持續推進個人紀錄，準決賽「只」跑出10秒77，教練胡文瑜還一度失落，他笑說：「我已經習慣，他每場都在推進成績。」今天決賽師徒倆也以跑進10秒70為目標，胡文瑜還耳提面命許久，除提醒預賽重心壓太低的問題，也提醒子弟兵沉穩應戰，「因為想拚，有時肌肉會太緊繃。」

成為「最速國中生」，魏浩倫透露，下個目標是先選上全運會國手，期待10月全運會能和「台灣最速男」楊俊瀚同場競速；魏浩倫下月才要滿15歲，和22歲的楊俊瀚過去從沒較勁過。

高男100公尺決賽由花蓮縣海星高中的魏泰陞以10秒49順利連霸，海星隊友岳劉皓全以10秒58居次，花蓮縣四維高中葉清華以10秒65奪銅，魏浩倫今天成績放在高男組也能站上頒獎台。