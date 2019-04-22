全中運空手道／高市小港高中 勇奪三金一銅

2019-04-22 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



小港高中在全中運空手道項目傳捷報，獲3金1銅，創下高市歷屆全中運最佳紀錄。選手鍾孟宇（左起）奪高男第三量級金牌、吳梁璟明獲高男第一量級銅牌、該校空手道教練晏韻元，以及分獲高女第三及第四量級金牌的嚴云彤、黃若語。圖／高雄市小港高中提供 分享 facebook

108年中等學校運動會賽程第3天，高雄市小港高中空手道代表隊大放異彩，先後對上難纏的台北市、南投市等代表隊，憑著苦練實力一路過關斬將，創下3金1銅好成績，其中，高中女子組勇奪團體總錦標冠軍、高中男子組獲團體總錦標第二名，創下高雄市空手道在全中運歷年最佳成績。

由於亞洲青少年錦標賽與東亞錦標賽緊接著在4月底、5月初登場，不少參賽選手枕戈待旦，以全中運為前哨戰，其中，空手道高男賽程競逐激烈，小港高中第三量級的鍾孟宇展現凌厲攻勢，奪下高雄市的第一金，漂亮贏得全場喝采；同校第一量級吳梁璟明則在準決賽中，不敵新北安康高中選手拿下銅牌。

小港高中空手道女子隊成員第三量級嚴云彤與第四量級黃若語，剛在1月初當選國家東亞錦標賽代表隊，在主場歡呼加油聲中，一路過關斬將，順利奪下兩面金牌，也打敗空手道常勝軍南投市，首次獲得高中女子組團體總錦標第一名，創下高市全中運空手道項目前所未有的佳績。

小港高中在全中運空手道項目傳捷報，獲3金1銅，創下高市歷屆全中運最佳紀錄。圖／高雄市小港高中提供 分享 facebook

此外，該校第三量級選手黃永豐原本也是奪金熱門手，但在第2場賽事中因追分打擊互搶發生脫臼意外，他強忍痛楚不願放棄，向帶隊教練鄭宇舜說「教練，我要打，幫我！我不要棄權，我可以」，經鄭宇舜與場上物理治療師為黃永豐復位肩關節後再度上場，最後仍奪得第5名佳績，運動精神激勵全場。

小港高中空手道隊成軍已20年，校長陳健民說，為了讓選手能夠沒有後顧之憂，四處奔走募款改善訓練環境，並撰寫計畫獲聘運動防護員，最近爭取到在地企業台虹科技贊助訓練經費、出國補助、與隊服製作等，也很感謝出身小港高中體育班校友的教練鄭宇舜，放棄北部高薪回母校接手隊務，訓練優秀選手為國爭光。