全中運體操／拿命來搏 方可晴想拚世大運

2019-04-22 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



方可晴（右二）帶傷上陣，助北市大同高中拿下高女競技體操成隊銀牌。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

去年雅加達亞運後發現左小腿脛骨骨裂，北市大同高中體操好手方可晴斷斷續續休息快4個月，今天108年全中運競技體操成隊競賽才重回賽場，教頭鄭焜杰形容愛將是「用命來搏」，為了今年拿坡里世大運資格，說什麼都要下場。

手拿成隊銀牌，畫上綠色眼影的方可晴笑說：「最後一年全中運了，不想留下遺憾，還是會覺得可惜，不過也盡力了。」尋求成隊連霸的大同面臨換血陣痛期，新北市三重高中則是加入上屆全運會的個人全能金牌丁華恬，最終以141.600摘下金牌，大同以129.550居次，地主瑞祥高中以107.250獲得銅牌。

鄭焜杰提到，方可晴骨裂還沒完全康復，但世大運選拔就是看全中運今天這場，方可晴說什麼都想下場，「她今年幾乎都在休息，本來要放掉世大運，拚世錦賽，但她自己想拚。」只是方可晴昨天就已經感覺不適，今天比完預計會再去照X光，明天個人全能直接放棄，後天單項決賽才會挑幾項下場。

去年亞運後就感覺不適，方可晴就醫後曾休息2個月，恢復訓練後舊傷又復發，再次休息2個月，目前雖恢復練習，但「練1天就要休2天」，所幸亞錦賽、世大運和今年重頭戲世錦賽都集中在下半年，還有調整時間。

「我很想去世大運，除了想去義大利，也是因為世大運有可能拚進決賽，甚至拿獎牌。」將從大同高中畢業的方可晴今年目標很明確，除想要拚世大運獎牌，更想在世錦賽拚出全能好成績，爭取前進東京奧運的機會。

今天是方可晴本季第一場正式比賽，她笑說太久沒比賽，有點緊張，平衡木就掉了兩次，「賽場上還是有點痛，會擔心，我不怕痛，但怕骨頭裂開要再休息。」她目前只確定高低槓單項決賽再下場，平衡木和地板就看左腳狀況。