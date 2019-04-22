高球／潘政琮奪PGA首冠 母：兒子爭氣做到了

2019-04-22 18:03 中央社 苗栗縣22日電



潘政琮在美國RBC傳承高球賽（RBC Heritage）抱回生涯首座PGA冠軍。 美聯社 分享 facebook

台灣高爾夫好手潘政琮母親康月美今天說，總教育兒子要爭氣、不要生氣，「很高興他辛苦這麼多年來，終於做到了（抱回生涯首座PGA冠軍）」。

潘政琮在美國RBC傳承高球賽（RBC Heritage）抱回生涯首座PGA冠軍，而康月美至今仍在苗栗縣苑裡鎮全國花園鄉村俱樂部工作，這裡也是啟蒙栽培並讓潘政琮一路成長的地方。

一早獲知喜訊，好心情全寫在臉上的康月美興奮表示，上週白沙屯媽祖進香回鑾返抵苗栗，她跟著走了2天，一直祈禱這件事，昨天又去了一趟白沙屯祈求媽祖婆，結果一早就有朋友敲門報喜訊，她心想「哪會架緊（台語），昨晚才求的耶」，真的很感恩，「嗨到現在還很開心」。

潘政琮父母都在高球場工作，給了潘家兄弟接觸高球契機。潘政琮自幼和哥哥常跟父親到球場練習揮桿，球場老闆見孩子有天分，同意在不影響客人打球情況下免費進場練球。

潘政琮小時候在父親嚴格督促下，無論天氣再冷、再熱，都在清晨5時前到球場練球。為鍛鍊體力，須從場外一路慢跑進球場，雖是土法煉鋼，潘政琮也相當爭氣，15歲就贏得亞洲運動會銀牌。

康月美在球場的同事一路看著潘政琮長大，聽到消息都為「小潘」歡呼，直說「太讚了」、「為我們全國高球場爭光」。

康月美表示，以前家裡窮，「球具都是聯合國，這裡撿一支、那裡撿一支湊起來」，有時丈夫帶孩子去找贊助商，被嫌棄「太小了，打不起來啦」一口回絕。

康月美說，沒錢常被看不起，那滋味不是外人能體會，但她總告訴兒子「要爭氣，我們不要生氣」；一路走來，兒子真的很辛苦，人家在休息、過歡樂童年，潘政琮都沒有，「等了20年終於拿到冠軍，他做到了」。

康月美表示，曾遇到打球的前總統李登輝，聊天時無意提及自己很省，李登輝隨口回一句「不然你欠什麼，寫信來」。當時以為是玩笑話，但她真的寫信過去，李登輝也送了一套球具，「這分恩情一直記在心裡，非常感恩許許多多幫助過我們的人」。