蒙地卡羅網賽／佛格尼尼首奪魁 成最老冠軍

2019-04-22 15:14 台灣醒報 台北報導



佛格尼尼成為義大利首位在ATP 1000分大師級賽事奪冠男單選手，也是蒙地卡羅最年長的冠軍。 分享 facebook

蒙地卡羅網球大師賽首位義大利冠軍出爐！28歲的義大利名將佛格尼尼(Fabio Fognini)21日晚間在冠軍賽以6比3、6比4直落二輕取同年的塞爾維亞選手拉約雅卡，佛格尼尼也成為義大利首位在ATP 1000分大師級賽事奪冠男單選手，也是蒙地卡羅最年長的冠軍。

奪冠屢挫強敵

據英國《BBC》報導，其實佛格尼尼的奪冠之路並非僥倖，他先在16強賽戰勝世界排名第3的澤瑞夫，8強賽遭遇13名的克羅埃西亞小將科里奇，也辛苦以1比6、6比3、6比2逆轉獲勝，4強賽對陣世界第2的「西班牙蠻牛」納達爾，出乎外界意料，以6比4、6比2直落二晉級，最終再直落二拉約雅卡，可謂「關關難過關關過」。

報導指出，佛格尼尼對媒體表示，「這過程真的很硬，拉約雅卡也打出令人難以置信的一周賽程。」即使在第2盤遭遇腳踝痠痛及抽筋問題，佛格尼尼依舊主宰賽局。28歲的他成為義大利自1968年來首度於蒙地卡羅奪冠的男單選手，也是該賽事最年長的冠軍，更是義大利首位在ATP 1000分級大師賽捧起金盃的網球名將。在奪冠之後，佛格尼尼的世界排名將從第18名上升至12名。

達成少時夢想

《運動畫刊》則指出，蒙地卡羅大師賽的比賽場館就在佛格尼尼少時練球的聖雷默附近，距離義大利邊境也只有40分鐘車程，佛格尼尼說，「我在聖雷默出生，小時候也在那裡練球，我的親友們現在一定很開心，因為我將在蒙地卡羅名留青史，這也是我從小的夢想。」

「這是個瘋狂的一周！」佛格尼尼說，他在賽季開始時表現並不如意，所以蒙地卡羅大師賽冠軍對他而言也難以置信。報導指出，佛格尼尼在年初闖入澳網第3輪，卻在之後的7場比賽中輸了6場，艱困的過程顯然使他精疲力竭。

佛格尼尼表示，「我感覺非常疲累，但在奪冠後非常開心，因為我終於奪下夢美以求的大賽冠軍，在網球賽事中，人們最常關注大師系列賽及大滿貫賽事，而我現在已經完成第2目標了。」對手拉約雅卡也稱讚說，「他在比賽中打出世界前10的實力，網球不只是網球，大多時間都在考驗心理素質，而事實證明佛格尼尼很有能耐。」

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