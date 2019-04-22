環太平洋自由潛水泳池賽 美女蛙后李詹瑩下場Try

2019-04-22 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



第一屆環太平洋自由潛水泳池賽（Pacific Rim Cup 2019, PRC），將於4月27日、28日台北青年公園游泳池畔登場。今年邀請日本兩項國家紀錄保持人大井慎、馬來西亞好手安扎姆（Azam Hamid）等好手來台，前國手、三鐵網紅李詹瑩，也將以開場嘉賓 （Opener）身分亮相試潛。

自由潛水泳池賽國外已行之有年，一口氣之間，挑戰選手們經由訓練達到的個人最佳紀錄。去年全球一整年AIDA（國際自由潛水發展協會）認可的室內泳池賽多達117場，亞洲地區則為新興運動，台灣2013年舉辦首場AIDA認證室內潛水賽，2018年舉辦自由潛水室內賽，今年初則有意潛台北泳池mini賽。

比賽項目分為三項，靜態閉氣 (STA, Static Apnea)為平靜水域中，呼吸道朝下浸入水中閉氣，並記錄閉氣時間，動態平潛 (DYN, Dynamic With Fins) 為閉氣在水下水平游動踢蛙鞋，紀錄總潛水距離。動態平潛無蛙鞋 （DNF,Dynamic Without Fins）為閉氣無蛙鞋水下水平游動，紀錄總潛水距離。

賽事邀請到曾經締造蛙式 100、200 全國紀錄，現今為三鐵紅人的蛙后李詹瑩(Joy Lee) 擔任28日賽事的開場嘉賓（Opener），她不僅是游泳健將、瑜珈老師，更是一位合格的自由潛水員。

自由潛水比賽的Opener 將在正式選手上場前，於比賽場地先試潛一次。在大型比賽中，往往會尋找有特殊意義的人來擔任，例如去年在日本的泛太平洋比賽，就是由一位 68 歲的視障選手 Mari Asano 擔任 Opener。