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環太平洋自由潛水泳池賽 美女蛙后李詹瑩下場Try

2019-04-22 13:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

第一屆環太平洋自由潛水泳池賽（Pacific Rim Cup 2019, PRC），將於4月27日、28日台北青年公園游泳池畔登場。今年邀請日本兩項國家紀錄保持人大井慎、馬來西亞好手安扎姆（Azam Hamid）等好手來台，前國手、三鐵網紅李詹瑩，也將以開場嘉賓 （Opener）身分亮相試潛。

自由潛水泳池賽國外已行之有年，一口氣之間，挑戰選手們經由訓練達到的個人最佳紀錄。去年全球一整年AIDA（國際自由潛水發展協會）認可的室內泳池賽多達117場，亞洲地區則為新興運動，台灣2013年舉辦首場AIDA認證室內潛水賽，2018年舉辦自由潛水室內賽，今年初則有意潛台北泳池mini賽。

比賽項目分為三項，靜態閉氣 (STA, Static Apnea)為平靜水域中，呼吸道朝下浸入水中閉氣，並記錄閉氣時間，動態平潛 (DYN, Dynamic With Fins) 為閉氣在水下水平游動踢蛙鞋，紀錄總潛水距離。動態平潛無蛙鞋 （DNF,Dynamic Without Fins）為閉氣無蛙鞋水下水平游動，紀錄總潛水距離。

賽事邀請到曾經締造蛙式 100、200 全國紀錄，現今為三鐵紅人的蛙后李詹瑩(Joy Lee) 擔任28日賽事的開場嘉賓（Opener），她不僅是游泳健將、瑜珈老師，更是一位合格的自由潛水員。

自由潛水比賽的Opener 將在正式選手上場前，於比賽場地先試潛一次。在大型比賽中，往往會尋找有特殊意義的人來擔任，例如去年在日本的泛太平洋比賽，就是由一位 68 歲的視障選手 Mari Asano 擔任 Opener。

活動現場還有自由潛水體驗、潛水錶及碳纖蛙鞋試踢及多個自由潛水獎品。由台灣的自由潛水媒體女子的海及海人選品共同主辦的區域型極限運動競賽，期能讓自由潛水新手老手都可以透過參與賽事、更了解這個運動的精神。

三鐵網紅蛙后李詹瑩將擔任環太平洋自由潛水泳池賽開場嘉賓 （Opener）。圖／主...
三鐵網紅蛙后李詹瑩將擔任環太平洋自由潛水泳池賽開場嘉賓 （Opener）。圖／主辦單位提供
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三鐵網紅蛙后李詹瑩將擔任環太平洋自由潛水泳池賽開場嘉賓 （Opener）。圖／主...
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三鐵網紅蛙后李詹瑩將擔任環太平洋自由潛水泳池賽開場嘉賓 （Opener）。圖／主辦單位提供
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