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高球／潘政琮懂事又上進 前輩陳志忠老早就看好

2019-04-22 12:27中央社 台北22日電

潘政琮在傳承高球賽奪得生涯首冠，賽後穿上象徵冠軍的紅格子夾克。 美聯社
潘政琮在傳承高球賽奪得生涯首冠，賽後穿上象徵冠軍的紅格子夾克。 美聯社
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早在潘政琮業餘時期，台灣高球名將陳志忠就很欣賞這個懂事又上進的年輕球員，甚至主動要贊助，還被對方婉拒，如今潘政琮在PGA拿下冠軍，也印證了陳志忠的慧眼獨具。

台灣旅美高球好手潘政琮，今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的傳承高球賽奪得生涯首冠，成為繼台灣高球名將陳志忠後，32年來首位在PGA笑捧金盃的台將。陳志忠今天受訪時難掩興奮地說，「我為他感到高興，他是台灣之光。」

陳志忠是台灣高壇的旅美先驅，曾在1987年的洛杉磯公開賽拿下冠軍，他透露，一早就看到新聞，知道「小潘」潘政琮在PGA奪冠，他也說，一直以來都非常欣賞潘政琮，「他是個非常上進的孩子」。

身為旅美先驅，陳志忠深知在美國打拚的辛苦，因此他早在美國成立了一個基金會，目的是幫助從台灣遠赴美國參加資格考試的年輕球員，抒解他們經濟上的負擔與壓力。

4年前小潘還在念華盛頓大學，通過了美國公開賽的資格賽，當時人恰巧也在美國的陳志忠，主動和潘政琮聯繫，「我告訴他，我們這邊大概有2萬美金（約新台幣62萬元）可以資助他，我以為他會很高興，沒想到他誠懇地拒絕了」。

陳志忠坦言，一般選手聽到有人願意贊助，高興都來不及，沒想到潘政琮竟然婉拒，「他的態度讓我知道，他不是看不起這筆錢，他解釋自己還在讀大學，花不了什麼錢，又有獎學金資助，他希望我們這筆錢能用在那些更需要幫助的球員身上」。

這段過去讓陳志忠對潘政琮另眼相看，他說：「我一直很看好他，也一直在期待，PGA是全世界最強的巡迴賽，就算成績沒有好表現，也一定學得到東西。」如今小潘如願抱起冠軍金盃，陳志忠也盛讚：「他是國人之光。」

陳志忠潘政琮
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