高球／潘政琮PGA奪首冠 實踐與父親承諾

2019-04-22 12:07 中央社 台北22日電



潘政琮持續在高壇發光發熱，也一步一步實踐自己與爸爸的承諾。 美聯社 分享 facebook

從業餘時期的青少年球王，如今成為台灣相隔32年後，在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）奪冠的首位台將，潘政琮持續在高壇發光發熱，也一步一步實踐自己與爸爸的承諾。

台灣旅美高球好手潘政琮，出生於苗栗，父母親都在全國花園鄉村俱樂部任職，潘政琮與哥哥潘福強最常做的事，就是在球場裡看人打球。

雖然家境不好，但「小潘」潘政琮靠著觀摩別人打球自學，在15歲那年選上2006杜哈亞運高爾夫國手，以初生之犢之姿拿下亞運銀牌，沒想到爸爸潘榮和不太滿意。

可惜的是，潘榮和在2010年因病過世，小潘則在2014年仁川亞運包辦個人與團體雙金，卻少了和他一起慶祝的爸爸。

小潘也曾透露，父親帶著他開始打球時，經常和他一起天南地北地作夢，「包括業餘冠軍、亞運金牌、美巡賽、美巡賽冠軍、大賽冠軍」。這些都是父子倆的夢想，「我能打高爾夫都是因為爸爸，我知道他一直都在眷顧著我，我也要努力完成和老爸所有的約定」。

如今小潘生涯踏出的每一步，都在實踐與父親的承諾，從業餘球王到亞運金牌、美巡賽冠軍，現在他只剩大賽冠軍還沒圓夢，可以預期，他的下一步，就是希望挑戰大賽冠軍，兌現與父親的最後一個承諾。