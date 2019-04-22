格門／WOTD賽事宣告進軍中國 開啟台灣格鬥元年
台灣最大職業技擊運動賽事品牌WOTD Championships，4/21在北京舉行賽事發佈會，正式宣告將佈局中國市場。從2018年2月WOTD賽事在台北小巨蛋隆重登場以來，不論是選手陣容、燈光音響設備、裁判團隊...等，都是以國際最高規格為標準，並且納入「武跆王」職業跆拳道賽事，前所未有的壯舉震撼台灣技擊運動界，也正式開啟了「台灣格鬥元年」。
這次發佈會是由台灣武界體育集團主席王尊侃先生領軍，宣布未來每年預計舉辦五場賽事，包含北京、西安、澳門...等地，並與合作夥伴韓國本土最大格鬥聯盟TFC、俄國格鬥賽事聯盟Yawara FC策略結盟，擴大邀請世界各地包含美國、日本、巴西、泰國、菲律賓、馬來西亞...與大中華區的好手一較高下，注入更多各地優秀職業綜合格鬥與技擊運動選手和資源。
集團主席王尊侃先生表示：「對台灣職業技擊運動來說，這是一個重要的里程碑，進軍中國市場象徵我們持續打造亞洲頂級賽事品牌的決心，武界體育集團未來會將台灣經驗帶進大中華區，讓更多有實力的職業選手能夠站上我們精心打造的的舞台，在整合大中華區職業技擊運動選手與資源之後，也代表WOTD朝向立足亞洲、放眼世界的目標又跨進了一大步。」
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