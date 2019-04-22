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高球／AJGA首屆潘政琮青少年賽 台將盧昕妤逆轉封后

2019-04-22 10:20聯合新聞網 綜合報導

AJGA首屆潘政琮青少年賽，台將盧昕妤逆轉封后。 擷圖自潘政琮臉書粉絲團
AJGA首屆潘政琮青少年賽，台將盧昕妤逆轉封后。 擷圖自潘政琮臉書粉絲團
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北市和平高中盧昕妤，21日在美國AJGA第一屆潘政琮青少年高爾夫錦標賽，打出71桿(-1)，以三輪214桿(-2)完成逆轉勝，獲得女子組冠軍。

盧昕妤同時也是裙擺搖搖基金會的培訓業餘選手，她在去年建大輪胎盃女子職業高球賽就曾技驚四座，獲職業、業餘雙冠;今年初的台灣女子高球公開賽也曾寫下單日66桿最低記錄， 心理素質佳且擅打硬仗。

前兩輪落後4桿的盧昕妤今天開局並不理想，前兩洞都吞柏忌，但是領先的華裔選手Christine Wang 也遭遇相同的命運， 不過小盧接著回穩，連續在第4、5、8、9等四洞抓下小鳥，前9洞34桿，僅落後Christine Wang一桿， 形成兩人的對決局面。

關鍵的第11洞，小盧打Par，Christine wang吞下第三輪第三次柏忌，雙方打平， 比賽進入白熱化。

第16洞 小盧雖吞柏忌，但對手的雙柏忌，讓她取得領先。 第17和18洞小盧再抓一隻小鳥，對手又吞柏忌，最後盧昕妤以3桿取勝。

我國另兩名女子選手表現也非常亮眼，大溪高中邱譓芠以220桿(74 71 75)獲第四名，許淮茜226桿( 78 74 74)第九。

男子選手以林銓泰227桿，並列第21名最佳，陳霆宇228桿並列24，吳睿東229桿並列27 ，陳佑宇231桿 並列31。

美國AJGA第一屆潘政琮青少年高球錦標賽， 由我國旅美高球選手潘政琮掛名主辦 ，共有男子90人，女子42人參賽 ，21日已在美國德州金伍德頒獎閉幕， 我國共有7男3女角逐。 男子組由美國德州選手 Vishnu Sadagopan 以204桿稱王。

北市華裔
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