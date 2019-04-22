高球／AJGA首屆潘政琮青少年賽 台將盧昕妤逆轉封后

2019-04-22 10:20 聯合新聞網 綜合報導



AJGA首屆潘政琮青少年賽，台將盧昕妤逆轉封后。 擷圖自潘政琮臉書粉絲團 分享 facebook 北市和平高中盧昕妤，21日在美國AJGA第一屆潘政琮青少年高爾夫錦標賽，打出71桿(-1)，以三輪214桿(-2)完成逆轉勝，獲得女子組冠軍。

盧昕妤同時也是裙擺搖搖基金會的培訓業餘選手，她在去年建大輪胎盃女子職業高球賽就曾技驚四座，獲職業、業餘雙冠;今年初的台灣女子高球公開賽也曾寫下單日66桿最低記錄， 心理素質佳且擅打硬仗。

前兩輪落後4桿的盧昕妤今天開局並不理想，前兩洞都吞柏忌，但是領先的華裔選手Christine Wang 也遭遇相同的命運， 不過小盧接著回穩，連續在第4、5、8、9等四洞抓下小鳥，前9洞34桿，僅落後Christine Wang一桿， 形成兩人的對決局面。

關鍵的第11洞，小盧打Par，Christine wang吞下第三輪第三次柏忌，雙方打平， 比賽進入白熱化。

第16洞 小盧雖吞柏忌，但對手的雙柏忌，讓她取得領先。 第17和18洞小盧再抓一隻小鳥，對手又吞柏忌，最後盧昕妤以3桿取勝。

我國另兩名女子選手表現也非常亮眼，大溪高中邱譓芠以220桿(74 71 75)獲第四名，許淮茜226桿( 78 74 74)第九。

男子選手以林銓泰227桿，並列第21名最佳，陳霆宇228桿並列24，吳睿東229桿並列27 ，陳佑宇231桿 並列31。

美國AJGA第一屆潘政琮青少年高球錦標賽， 由我國旅美高球選手潘政琮掛名主辦 ，共有男子90人，女子42人參賽 ，21日已在美國德州金伍德頒獎閉幕， 我國共有7男3女角逐。 男子組由美國德州選手 Vishnu Sadagopan 以204桿稱王。