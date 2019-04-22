高球／32年來第一人 潘政琮奪PGA生涯首冠

2019-04-22 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



潘政琮在PGA傳承盃奪冠，抱回生涯首座美巡賽冠軍。美聯社 分享 facebook

歷經79場PGA賽事，我國高球好手潘政琮今天在美國南卡羅來納州舉行的PGA傳承高球賽，以總桿數272桿（-12）、一桿之差，擊敗地主好手庫查爾(Matt Kuchar)，捧回生涯首座PGA金盃，也是我國32年以來，首位獲美巡賽冠軍好手。

27歲的潘政琮畢業於美國西雅圖華盛頓大學，2014年仁川亞運代表我國出賽，抱走個人、男團兩面金牌。2015年轉職業，2016年成為我國27年來首位進軍PGA的好手，過去最佳曾在2017年與2018年兩度並列亞軍。

傳承盃今天進入第四輪，潘政琮以並列第五、落後兩桿出發，前九洞抓下兩隻小鳥，後九洞在前3洞也抓下兩鳥，僅在第15洞遭遇危機吞下柏忌，單輪繳出低於標準桿4桿的67桿，以總桿數272桿、一桿之差擊敗總桿數273桿的庫查爾，收下首冠。

潘政琮也成為自1987年陳志忠於洛杉磯公開賽奪冠後，首位贏得美巡賽冠軍的台灣好手，他賽後表示，「這對我而言是美夢成真，是我從年輕以來就一直夢寐以求的，贏得美巡賽冠軍代表一切，非常開心我終於辦到了。」

美國好手庫查爾，也恭喜潘政琮奪冠，「恭喜潘政琮強勢收尾，後九洞非常刺激。」