世界空手道公開賽摩洛哥站 文姿云獲銀牌

2019-04-22 01:18 中央社 台北22日電



雅加達—巨港亞運金牌得主、空手道女將文姿云，21日晚間在世界空手道公開賽摩洛哥站決賽，以2比5不敵世界排名第1的烏克蘭女將特里加，僅獲銀牌。

女子55公斤量級排名世界第2的文姿云，今年2月才在世界空手道公開賽杜拜站，以4比3險勝特里加（Anzhelika Terliuga），勇奪本季個人首金，這回兩人又在摩洛哥站決賽碰頭，可惜的是，這回文姿云沒能延續上次對戰優勢。

世界空手道公開賽摩洛哥站，屬東京奧運積分賽其中一站，也是年度7場積分最高的公開賽之一，文姿云賽前在55公斤量級奧運積分排名第1，特里加則排在第3。

由於東京奧運空手道量級縮減，女子50公斤與55公斤合併成一個量級，因此兩個量級積分排名前2的選手都可取得奧運門票，積分則將計算截至明年4月6日為止。

文姿云在這次摩洛哥站首役，先以3比2擊敗加拿大選手，接著再以3比1輕取印尼女將，關鍵第3戰她和西班牙的歐索李歐（Carlota Fernandez Osorio）以5比5打平，靠著「先取」驚險過關，以分組第1之姿晉級4強。

4強戰文姿云則以2比1險勝土耳其選手，順利闖進金牌戰，對手則是老面孔特里加，這也是兩人今年賽季第2次交手，可惜文姿云最終以2比5落敗。