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全中運／射箭、舉重、韻律體操及游泳項目佳績頻傳

2019-04-21 22:10聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「青春躍動．精彩高雄─108年全國中等學校運動會」即日起至25日在高雄熱鬧登場。賽事21日進入第二天，射箭、舉重、韻律體操及游泳等項目均傳出佳績，高男組射箭排名賽由新北市明德高中湯智鈞以總成績681分（341分、340分），刷新大會高男組70公尺資格賽個人雙局紀錄（原紀錄679分）。

此外，花蓮縣體育中學林子翔660分、新北市明德高中戴宇軒658分分占2、3名；新竹市香山高中蘇思蘋以658分在高女組封后。

在舉重場上，鼓山高中選手謝孟恩102公斤級，以抓舉145公斤打破全國紀錄（原全國紀錄144公斤），總和329公斤也改寫全國紀錄（原全國紀錄328公斤）。

高男組舉重109公斤級由台中市大里高中范姜群典以總和290公斤（抓舉125、挺舉165）奪金，高雄市岡山高中游柏成、台中市大里高中李俊慶分占2、3名。台中市大里高中陳又瑋則在高男組舉重96公斤級鍍金。高女組舉重76公斤級由台中市大里高中曾芸萱奪金，高雄市鼓山高中周佩玟在高女組舉重71公斤級獲得金牌。

台北市南港高工黃維德以577分改寫大會高男組射擊10公尺空氣手槍個人賽紀錄並摘金；高男組射擊10公尺空氣步槍團體賽由桃園市南崁高中李嘉豪、楊槐倫、魏晧翔總成績1807.7分奪冠。桃園市中壢家商胡挺秀高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽以609.1分掄元，高男組射擊10公尺空氣手槍團體賽新北市林口高中陳暘、林呈易、張一安以總成績1663分奪金。

在國女組韻律體操成隊競賽部分，台中市東山高中以116.550分封后；台南市復興國中、桃園市龍潭國中、高雄市中正高中分別為2至4名。在高女組方面，桃園市龍潭高中以118.400分拿金，其餘2到4名依序是新竹縣東泰高中、台中市東山高中、台南市長榮中學。

此外，開幕當天剛上演100仰單日兩破全國紀錄的高師大附中18歲泳將莊沐倫，今於50仰飆出25秒73，打破王郁濂於2015年全運創下的全國紀錄25秒85，兩天內已3破全國紀錄，25日他還將挑戰200仰，希望能完成他賽前預設的3項全破全國紀錄的目標。

受到下午大雨影響，在高雄市中山網球場舉行的軟式網球被迫停賽，賽程至國男36場次結束；未完賽之場次（國男37場次、國男38場次），將延至22日上午8點30分於備用球場開始比賽，既定賽程仍照原訂時間比賽。在陽明網球中心的網球也相同，未賽完的賽程將延至22日上午9點繼續比賽。

全中運賽事進入第2天，射箭、國女組韻律體、射擊、游泳、舉重等項目均傳出佳績。圖／...
全中運賽事進入第2天，射箭、國女組韻律體、射擊、游泳、舉重等項目均傳出佳績。圖／高雄市教育局提供
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今年全中運聖火手、高雄市鼓山高中舉重選手謝孟恩，在102公斤級，以抓舉145公斤...
今年全中運聖火手、高雄市鼓山高中舉重選手謝孟恩，在102公斤級，以抓舉145公斤、挺舉184公斤及總和329公斤佳績，雙破抓舉及總和全國紀錄奪金。圖／高雄市教育局提供
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全中運賽事進入第2天，開幕當天剛上演100仰單日兩破全國紀錄的高師大附中18歲泳...
全中運賽事進入第2天，開幕當天剛上演100仰單日兩破全國紀錄的高師大附中18歲泳將莊沐倫，今於50仰飆出25秒73，再次破全國紀錄，25日他將挑戰200仰，希望完成賽前預設的3項全破全國紀錄目標。圖／高雄市教育局提供
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全中運賽事進入第2天，射箭、國女組韻律體、射擊、游泳、舉重等項目均傳出佳績。圖／...
全中運賽事進入第2天，射箭、國女組韻律體、射擊、游泳、舉重等項目均傳出佳績。圖／高雄市教育局提供
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