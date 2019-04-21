全中運／射箭、舉重、韻律體操及游泳項目佳績頻傳

2019-04-21 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「青春躍動．精彩高雄─108年全國中等學校運動會」即日起至25日在高雄熱鬧登場。賽事21日進入第二天，射箭、舉重、韻律體操及游泳等項目均傳出佳績，高男組射箭排名賽由新北市明德高中湯智鈞以總成績681分（341分、340分），刷新大會高男組70公尺資格賽個人雙局紀錄（原紀錄679分）。

此外，花蓮縣體育中學林子翔660分、新北市明德高中戴宇軒658分分占2、3名；新竹市香山高中蘇思蘋以658分在高女組封后。

在舉重場上，鼓山高中選手謝孟恩102公斤級，以抓舉145公斤打破全國紀錄（原全國紀錄144公斤），總和329公斤也改寫全國紀錄（原全國紀錄328公斤）。

高男組舉重109公斤級由台中市大里高中范姜群典以總和290公斤（抓舉125、挺舉165）奪金，高雄市岡山高中游柏成、台中市大里高中李俊慶分占2、3名。台中市大里高中陳又瑋則在高男組舉重96公斤級鍍金。高女組舉重76公斤級由台中市大里高中曾芸萱奪金，高雄市鼓山高中周佩玟在高女組舉重71公斤級獲得金牌。

台北市南港高工黃維德以577分改寫大會高男組射擊10公尺空氣手槍個人賽紀錄並摘金；高男組射擊10公尺空氣步槍團體賽由桃園市南崁高中李嘉豪、楊槐倫、魏晧翔總成績1807.7分奪冠。桃園市中壢家商胡挺秀高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽以609.1分掄元，高男組射擊10公尺空氣手槍團體賽新北市林口高中陳暘、林呈易、張一安以總成績1663分奪金。

在國女組韻律體操成隊競賽部分，台中市東山高中以116.550分封后；台南市復興國中、桃園市龍潭國中、高雄市中正高中分別為2至4名。在高女組方面，桃園市龍潭高中以118.400分拿金，其餘2到4名依序是新竹縣東泰高中、台中市東山高中、台南市長榮中學。

此外，開幕當天剛上演100仰單日兩破全國紀錄的高師大附中18歲泳將莊沐倫，今於50仰飆出25秒73，打破王郁濂於2015年全運創下的全國紀錄25秒85，兩天內已3破全國紀錄，25日他還將挑戰200仰，希望能完成他賽前預設的3項全破全國紀錄的目標。