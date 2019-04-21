TNF100台灣國際越野跑挑戰賽 邱文孝、邢如伶封王稱后

2019-04-21 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「2019TNF100台灣國際越野跑挑戰賽」4月20、21日在新北市金瓜石舉辦，吸引世界各地跑者超過17個國家與上百名外籍跑者，今年爭霸最終100K男子組總冠軍邱文孝奪得、女子組總冠軍邢如伶奪得；50K男子組總冠軍Vlad Ixel奪得、女子組總冠軍陳秀卿奪得。

這次比賽吸引不少國內外好手前來參賽，包含過去數年參與 TNF 100 亞太區系列賽，超過10次踏足頒獎台紀錄的澳洲Vlad Ixel，亞洲首位站上越野聖殿UTMB頒獎台的邢如伶，國內選手更是精銳盡出，包括周平記、江晏慶、四項超馬國家記錄的保持人周玲君與定向越野國手王竹賢等越野好手都參與本次賽事。

澳洲選手Vlad Ixel在過去數年內參與TNF100亞太區系列賽，超過10次獲獎紀錄，甫於年初TNF100泰國站以4小時33分07秒成績拿下50K組第一名。而有「中國最能跑姥姥」稱號的邢如伶，自2009年46歲参加第一場越野賽「昌平居庸關第一屆TNF100比賽」，即奪得100K組女子冠軍。

今年主辦單位特別更安排趣味活動讓全家人都能共襄盛舉，親友和遊客可在cheer park幫親屬加油，也能跟著北面體驗定向越野，自由自在穿梭山林和古道，享受地方美食、風景景點、特色紀念品小店和尋路完成任務的快感，一起挑戰體力共築美好回憶。