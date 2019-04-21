親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台將征戰日職
NBA
智財權與運動
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
籃球
綜合
路跑
運動筆記爽爽的波馬經驗分享一生一定要跑一次的巴黎馬拉松！
健行筆記美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁
NBARay Allen超級鐵粉圓夢見面會賽事懶人包 (4月21日)

TNF100台灣國際越野跑挑戰賽 邱文孝、邢如伶封王稱后

2019-04-21 21:35聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「2019TNF100台灣國際越野跑挑戰賽」4月20、21日在新北市金瓜石舉辦，吸引世界各地跑者超過17個國家與上百名外籍跑者，今年爭霸最終100K男子組總冠軍邱文孝奪得、女子組總冠軍邢如伶奪得；50K男子組總冠軍Vlad Ixel奪得、女子組總冠軍陳秀卿奪得。

這次比賽吸引不少國內外好手前來參賽，包含過去數年參與 TNF 100 亞太區系列賽，超過10次踏足頒獎台紀錄的澳洲Vlad Ixel，亞洲首位站上越野聖殿UTMB頒獎台的邢如伶，國內選手更是精銳盡出，包括周平記、江晏慶、四項超馬國家記錄的保持人周玲君與定向越野國手王竹賢等越野好手都參與本次賽事。

澳洲選手Vlad Ixel在過去數年內參與TNF100亞太區系列賽，超過10次獲獎紀錄，甫於年初TNF100泰國站以4小時33分07秒成績拿下50K組第一名。而有「中國最能跑姥姥」稱號的邢如伶，自2009年46歲参加第一場越野賽「昌平居庸關第一屆TNF100比賽」，即奪得100K組女子冠軍。

今年主辦單位特別更安排趣味活動讓全家人都能共襄盛舉，親友和遊客可在cheer park幫親屬加油，也能跟著北面體驗定向越野，自由自在穿梭山林和古道，享受地方美食、風景景點、特色紀念品小店和尋路完成任務的快感，一起挑戰體力共築美好回憶。

而廣受好評親子定向越野今年再次加碼，帶領大家在黃金博物館體驗人文自然風貌、山海古城、感受昔日礦坑風光，讓專業教練帶領孩子們在歷史文化豐富的環境，放下3C產品、拿起指北針攤開地圖，在山林中找尋目標點的位置，以最快的速度完成指定任務，與親友在大自然間進行最親密的交流。

2019TNF100台灣國際越野跑挑戰賽。圖／The North Face提...
2019TNF100台灣國際越野跑挑戰賽。圖／The North Face提供
分享
邱文孝奪得100公里男子組總冠軍。圖／The North Face提供
邱文孝奪得100公里男子組總冠軍。圖／The North Face提供
分享

媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

全中運／射箭、舉重、韻律體操及游泳項目佳績頻傳

2019-04-21 22:10

游泳／連兩天上頒獎台 卓承齊亞洲公開水域賽10K摘銀

2019-04-21 21:38

全中運體操／成績差太多 東山高中提申訴

2019-04-21 21:09

全中運／台東代表隊今獲3金 游泳隔了20年再奪金

2019-04-21 21:00

全中運／桃園跆拳奪金滑輪添銀 林家慶銀牌告慰父親

2019-04-21 20:57

全中運游泳／50公尺再破全國 莊沐倫仰式制霸

2019-04-21 19:38

全中運游泳／高雄下大雨 泳池漏水下小雨

2019-04-21 18:48

足球╱尤文義甲八連霸 C羅首位三聯賽都奪冠

2019-04-21 18:29

全中運舉重／高雄市鼓山高中小將 謝孟恩奪金

2019-04-21 18:17

全中運舉重／布農族聖火手 超越全國留金牌

2019-04-21 17:52

全中運網球／3連霸差最後一步 梁恩碩：很輕鬆

2019-04-21 17:47

慢壘／第7屆永信健康盃開幕 郭泓志分享不死鳥精神

2019-04-21 15:54

全中運射箭／姐妹花超厲害 妹添金盼跟上姊姊步伐

2019-04-21 15:48

高球／潘政琮青少年錦標賽 盧昕妤等7台將晉級最終輪

2019-04-21 10:50

蒙地卡羅網賽／男單4強 納達爾爆冷落敗

2019-04-21 04:05

亞田總獨立理事 王景成連任

2019-04-21 00:17

全中運／泳池畔傳佳音 開幕日「破全國」　

2019-04-20 23:35

全中運跆拳道／想當奧運國手 湖口小將首度稱霸

2019-04-20 22:24

全中運／韓國瑜快閃 體育署長仍道謝

2019-04-20 21:45

網球／青年聯邦盃亞大區資格賽 中華女將不敵地主銀恨

2019-04-20 20:19

全中運／開幕式有別傳統 地主韓國瑜市長：辦喜事

2019-04-20 20:16

全中運游泳／目標奧運A標 建中蝶王連霸不滿意

2019-04-20 20:11

田徑／獲第二高票 王景成連任亞田總獨立理事

2019-04-20 19:53

跆拳道／全運會籌辦ing 莊佳佳全中運取經

2019-04-20 19:24

全中運游泳／單日兩破全國！ 莊沐倫「金」讚

2019-04-20 18:51

全中運跆拳道／針灸長高4公分 中山長腿妹踢出連霸

2019-04-20 18:12

羽球／59企業組隊參賽 「麟洋組合」征戰牧德盃

2019-04-20 17:31

自由車／環花東挑戰賽 陳建州、邱聖芯封王稱后

2019-04-20 15:57

足球／失意歐冠 C羅不會離開尤文圖斯

2019-04-20 15:54

全中運游泳／破全國紀錄 莊沐倫「仰」進奧運B標

2019-04-20 13:36

網球／張德培橙縣網球場豪宅 求售2.4億

2019-04-20 13:15

亞洲公開水域泳賽 台大卓承齊首戰奪銅

2019-04-20 12:39

高球／北和平高中盧昕妤 第一屆潘政琮青少年高球賽首輪最佳

2019-04-20 11:27

蒙地卡羅網賽／約克維奇提前出局 納達爾闖四強

2019-04-20 08:35
看更多

熱門文章

日職／王柏融扛三棒4支1 火腿2：1險勝羅德

2019-04-21 16:20

NBA／加盟勇士犧牲大 KD：季後賽完再談去留

2019-04-21 17:32

NBA／76人、籃網場上爆衝突 場下發言誰也不讓誰

2019-04-21 10:35

NBA／76人系列賽聽牌 安比德：別像過去的勇士

2019-04-21 10:25

NBA／哈登前15投全落空 火箭照贏爵士先聽牌

2019-04-21 13:54

NBA／13年關鍵三分救了詹皇？ 艾倫大力駁斥

2019-04-21 20:52

NBA／金塊終於在聖城贏球 波總：失望的一敗

2019-04-21 12:37

日職／王柏融對羅德敲一安 3棒打擊率4成12

2019-04-21 16:41

NBA／火箭聽牌等待勇士 宿命對戰有望上演

2019-04-21 16:45

NBA／約柯奇準大三元 金塊拔馬刺系列賽2平

2019-04-21 09:19

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

中職／得知骨折不知所措 陳傑憲不怪楊志龍

2019-04-20 23:06

中職／楊志龍砸傷陳傑憲 送水果向獅隊致歉

2019-04-21 15:25

NBA／葛里芬復出仍不敵公鹿 活塞0比3絕對落後

2019-04-21 10:56

NBA／不斷打鐵仍率隊聽牌 哈登：只想著繼續投

2019-04-21 16:30

中職／不捨陳江和退休 詹子賢笑著笑著就哭了

2019-04-21 20:08

JHBL／苗栗爭男女雙冠 大倫女籃創校史紀錄

2019-04-21 09:50

NBA／前15次出手盡墨 哈登自己賽後也驚呼

2019-04-21 16:00

NBA／安比德回歸繳31分 76人扯裂籃網聽牌

2019-04-21 09:22

MLB／這次不領K 金鶯戴維斯後援登板送三振

2019-04-21 11:50

蒙地卡羅網賽／男單4強 納達爾爆冷落敗

2019-04-21 04:05

日職／打3棒比5棒更猛 王柏融打擊率洋聯第9

2019-04-21 19:33

NBA／名人堂增新館藏 收入諾維茨基最後一戰球衣

2019-04-21 13:15

日職／宋家豪連9戰未失分 暫居洋聯中繼王

2019-04-21 17:15

NBA／苦吞季後賽13連敗 活塞追平歷史紀錄

2019-04-21 17:45

MLB／葉力奇砲轟柳賢振 5月前13轟快破紀錄

2019-04-21 10:56

JHBL／男、女組冠軍戰 衛冕軍都無緣

2019-04-20 23:59

MLB／球迷鬧場 裁判看不下去動手「驅逐出場」

2019-04-21 11:58

中職30／蔡仲南壓垮那魯灣 人生就像指叉起落

2019-04-21 15:07

JHBL／頂住民族第三節逆襲 大倫奪隊史首冠

2019-04-21 20:11

MLB／林子偉先發第8棒 首打席吞K

2019-04-21 06:59

MLB／7局失1分奪勝 田中：指叉球狀況不佳

2019-04-21 08:22

中職／引退日先發第1棒 陳江和：是開玩笑嗎？

2019-04-21 13:06

JHBL／大倫女籃寫灰姑娘傳奇 女甲組登頂

2019-04-21 20:55

中職／詹子賢11局再見轟 送陳江和引退賽大禮

2019-04-21 18:51

JHBL／三分雨射垮黑馬神岡 明仁捧隊史第四冠

2019-04-21 21:57

中職／陳江和要退了 學弟林益全、郭嚴文不捨

2019-04-21 17:54

MLB／炒掉打教後 馬林魚打爆薛則首獲2連勝

2019-04-21 11:04

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-21 13:22

MLB／賈吉拉傷退場 洋基傷兵快湊成一打

2019-04-21 08:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top