全中運／桃園跆拳奪金滑輪添銀 林家慶銀牌告慰父親

2019-04-21 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市去年獲總統教育獎殊榮的中壢國中林家慶（見圖）在全中運競速滑輪1萬5000公尺競賽奪銀，他在終點線用獎牌告慰天上的父親。圖／教育局提供） 分享 facebook

108年全中運今天進入第2天賽事，桃園市選手繼續發揮實力奪牌，內壢國中高筠庭在跆拳道比賽項目氣勢如虹，以31比2佳績力壓雲林選手勇奪金牌，為桃園市再添1金；去年獲總統教育獎殊榮的中壢國中林家慶在競速滑輪項目1萬5000公尺競賽，力拚全場拿下銀牌，他在終點線上告慰天上的父親「我辦到了」。

目前桃園市代表隊比賽獎牌，以跆拳道7金4銀5銅最優異，射箭2金1銀2銅其次，空手道1金1銀4銅、角力3銀4銅，各選手均在各競賽項目持續表現中，田徑、射擊項目亦在今天陸續登場，桃園市選手在去年全中運田徑項目榮獲7金10銀10銅，射擊項目榮獲7金8銀8銅，今年全中運瞄準50金。

內壢國中高筠庭在跆拳道比賽中，在教練戴邦鑫指導下，在決賽中以優異成績擊敗雲林縣選手勇奪金牌，為桃園市跆拳道金牌增為7金。觀音高中國中部馮俐瑄初生之犢不畏虎，第一次參加全中運國女組角力自由式第一級比賽拿下銅牌，教育局表示，馮俐瑄無緣晉級冠亞軍後，立即調整心情專注賽事，最後幾秒堅持到底反敗為勝，獲得銅牌表現不俗，