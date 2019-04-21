親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台將征戰日職
NBA
智財權與運動IP
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
籃球
綜合
路跑

一張圖來了！未來一周高溫逾30度熱得像夏天

「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

運動筆記【海外賽事】雷鳴與動物共舞 維多利亞大瀑布馬拉松【海外賽事】穿越千年歷史的跑道 吳哥王朝馬拉松
健行筆記美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁
NBARay Allen超級鐵粉圓夢見面會今日十大好球 (4月21日)

全中運游泳／50公尺再破全國 莊沐倫仰式制霸

2019-04-21 19:38聯合報 記者曾思儒╱即時報導

莊沐倫。圖／報系資料照
莊沐倫。圖／報系資料照
分享

昨天才寫下單日兩破全國紀錄的高雄師大泳將莊沐倫，今天在108年全中運再度泳出新猷，他在男子50公尺仰式決賽飆出25秒73佳績，改寫王郁濂104年全運會游出的25秒85，也完成國內仰泳「制霸」。

莊沐倫全中運喊出3項仰式都要改寫全國紀錄的目標，昨天100公尺預賽、決賽就雙破自己保持的全國紀錄；今天早上50公尺仰式預賽，也游出25秒86，只差0.01秒就追平全國紀錄，晚上決賽他一出發就取得領先，觸壁時國際泳池時更響起一陣歡呼，為他改寫全國紀錄喝彩。

連兩天游出新猷，莊沐倫對今天的好成績有些意外，他還透露，去年亞運前曾和王郁濂在同個泳池一起練習，「那時還沒想太多，只專注在100公尺和200公尺，現在200公尺會有點壓力，但就平常心，不要想太多。」

200公尺仰式決賽安排在游泳壓軸日24日，莊沐倫也是全國紀錄保持人，成績是去年青奧游出的2分01秒60。

女子50公尺仰式全國紀錄保持人陳思綺，今年迎接全中運告別戰，今天在50公尺決賽雖沒改寫自己104年全運會締造的全國紀錄29秒23，仍以29秒69順利摘金。

4年前一鳴驚人後成績卻沒再突破，陳思綺「卡關」兩年曾陷入深深低潮，全中運前甚至睡不著，但漸漸能和壓力共處，中和高中三年級的她笑說今年終於有睡比較好，「前兩年真的最難過，也有和爸爸聊過，訓練也有加強，現在就不要想太多，盡力去做。」

全中運全運會亞運
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

全中運網球／3連霸差最後一步 梁恩碩：很輕鬆

2019-04-21 17:47

全中運舉重／布農族聖火手 超越全國留金牌

2019-04-21 17:52

全中運游泳／高雄下大雨 泳池漏水下小雨

2019-04-21 18:48

足球╱尤文義甲八連霸 C羅首位三聯賽都奪冠

2019-04-21 18:29

全中運舉重／高雄市鼓山高中小將 謝孟恩奪金

2019-04-21 18:17

慢壘／第7屆永信健康盃開幕 郭泓志分享不死鳥精神

2019-04-21 15:54

全中運射箭／姐妹花超厲害 妹添金盼跟上姊姊步伐

2019-04-21 15:48

高球／潘政琮青少年錦標賽 盧昕妤等7台將晉級最終輪

2019-04-21 10:50

蒙地卡羅網賽／男單4強 納達爾爆冷落敗

2019-04-21 04:05

亞田總獨立理事 王景成連任

2019-04-21 00:17

全中運／泳池畔傳佳音 開幕日「破全國」　

2019-04-20 23:35

全中運跆拳道／想當奧運國手 湖口小將首度稱霸

2019-04-20 22:24

全中運／韓國瑜快閃 體育署長仍道謝

2019-04-20 21:45

網球／青年聯邦盃亞大區資格賽 中華女將不敵地主銀恨

2019-04-20 20:19

全中運／開幕式有別傳統 地主韓國瑜市長：辦喜事

2019-04-20 20:16

全中運游泳／目標奧運A標 建中蝶王連霸不滿意

2019-04-20 20:11

田徑／獲第二高票 王景成連任亞田總獨立理事

2019-04-20 19:53

跆拳道／全運會籌辦ing 莊佳佳全中運取經

2019-04-20 19:24

全中運游泳／單日兩破全國！ 莊沐倫「金」讚

2019-04-20 18:51

全中運跆拳道／針灸長高4公分 中山長腿妹踢出連霸

2019-04-20 18:12

羽球／59企業組隊參賽 「麟洋組合」征戰牧德盃

2019-04-20 17:31

自由車／環花東挑戰賽 陳建州、邱聖芯封王稱后

2019-04-20 15:57

足球／失意歐冠 C羅不會離開尤文圖斯

2019-04-20 15:54

全中運游泳／破全國紀錄 莊沐倫「仰」進奧運B標

2019-04-20 13:36

網球／張德培橙縣網球場豪宅 求售2.4億

2019-04-20 13:15

亞洲公開水域泳賽 台大卓承齊首戰奪銅

2019-04-20 12:39

高球／北和平高中盧昕妤 第一屆潘政琮青少年高球賽首輪最佳

2019-04-20 11:27

蒙地卡羅網賽／約克維奇提前出局 納達爾闖四強

2019-04-20 08:35

全中運／花蓮傷兵帶隊射銀 跆拳道2銀1銅

2019-04-20 00:01

全中運開幕蔡總統不來 韓國瑜市長與副總統同台

2019-04-19 20:17

全中運／射一箭痛一次 花縣自強張宸皓帶傷射下銀牌

2019-04-19 20:10
看更多

熱門文章

中職／楊志龍單場4觸身勒令退場 陳傑憲手骨折

2019-04-20 21:04

日職／王柏融扛三棒4支1 火腿2：1險勝羅德

2019-04-21 16:20

NBA／76人、籃網場上爆衝突 場下發言誰也不讓誰

2019-04-21 10:35

NBA／哈登前15投全落空 火箭照贏爵士先聽牌

2019-04-21 13:54

NBA／76人系列賽聽牌 安比德：別像過去的勇士

2019-04-21 10:25

NBA／金塊終於在聖城贏球 波總：失望的一敗

2019-04-21 12:37

NBA／加盟勇士犧牲大 KD：季後賽完再談去留

2019-04-21 17:32

NBA／約柯奇準大三元 金塊拔馬刺系列賽2平

2019-04-21 09:19

NBA／火箭聽牌等待勇士 宿命對戰有望上演

2019-04-21 16:45

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

日職／王柏融對羅德敲一安 3棒打擊率4成12

2019-04-21 16:41

中職／得知骨折不知所措 陳傑憲不怪楊志龍

2019-04-20 23:06

NBA／葛里芬復出仍不敵公鹿 活塞0比3絕對落後

2019-04-21 10:56

戰術信心雙崩盤 爵士慘敗之後的嚴峻課題

2019-04-21 09:45

中職／楊志龍砸傷陳傑憲 送水果向獅隊致歉

2019-04-21 15:25

NBA／安比德回歸繳31分 76人扯裂籃網聽牌

2019-04-21 09:22

蒙地卡羅網賽／男單4強 納達爾爆冷落敗

2019-04-21 04:05

NBA／前15次出手盡墨 哈登自己賽後也驚呼

2019-04-21 16:00

MLB／這次不領K 金鶯戴維斯後援登板送三振

2019-04-21 11:50

中職／一場比賽傷4主力 黃甘霖：一個頭兩個大

2019-04-20 22:35

NBA／不斷打鐵仍率隊聽牌 哈登：只想著繼續投

2019-04-21 16:30

JHBL／苗栗爭男女雙冠 大倫女籃創校史紀錄

2019-04-21 09:50

NBA／名人堂增新館藏 收入諾維茨基最後一戰球衣

2019-04-21 13:15

MLB／葉力奇砲轟柳賢振 5月前13轟快破紀錄

2019-04-21 10:56

MLB／球迷鬧場 裁判看不下去動手「驅逐出場」

2019-04-21 11:58

MLB／7局失1分奪勝 田中：指叉球狀況不佳

2019-04-21 08:22

MLB／林子偉先發第8棒 首打席吞K

2019-04-21 06:59

中職／引退日先發第1棒 陳江和：是開玩笑嗎？

2019-04-21 13:06

日職／宋家豪連9戰未失分 暫居洋聯中繼王

2019-04-21 17:15

全中運／韓國瑜快閃 體育署長仍道謝

2019-04-20 21:45

MLB／炒掉打教後 馬林魚打爆薛則首獲2連勝

2019-04-21 11:04

MLB／賈吉拉傷退場 洋基傷兵快湊成一打

2019-04-21 08:50

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-21 13:22

JHBL／男、女組冠軍戰 衛冕軍都無緣

2019-04-20 23:59

NBA／苦吞季後賽13連敗 活塞追平歷史紀錄

2019-04-21 17:45

全中運跆拳道／想當奧運國手 湖口小將首度稱霸

2019-04-20 22:24

MLB／水手4轟相挺 菊池在大谷面前收旅美首勝

2019-04-21 14:03

全中運／開幕式有別傳統 地主韓國瑜市長：辦喜事

2019-04-20 20:16

NBA／雷霆回神劈拓荒者 衛少：保持侵略性

2019-04-21 00:13

中職30／蔡仲南壓垮那魯灣 人生就像指叉起落

2019-04-21 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top