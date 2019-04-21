全中運游泳／50公尺再破全國 莊沐倫仰式制霸

2019-04-21 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



莊沐倫。圖／報系資料照 分享 facebook

昨天才寫下單日兩破全國紀錄的高雄師大泳將莊沐倫，今天在108年全中運再度泳出新猷，他在男子50公尺仰式決賽飆出25秒73佳績，改寫王郁濂104年全運會游出的25秒85，也完成國內仰泳「制霸」。

莊沐倫全中運喊出3項仰式都要改寫全國紀錄的目標，昨天100公尺預賽、決賽就雙破自己保持的全國紀錄；今天早上50公尺仰式預賽，也游出25秒86，只差0.01秒就追平全國紀錄，晚上決賽他一出發就取得領先，觸壁時國際泳池時更響起一陣歡呼，為他改寫全國紀錄喝彩。

連兩天游出新猷，莊沐倫對今天的好成績有些意外，他還透露，去年亞運前曾和王郁濂在同個泳池一起練習，「那時還沒想太多，只專注在100公尺和200公尺，現在200公尺會有點壓力，但就平常心，不要想太多。」

200公尺仰式決賽安排在游泳壓軸日24日，莊沐倫也是全國紀錄保持人，成績是去年青奧游出的2分01秒60。

女子50公尺仰式全國紀錄保持人陳思綺，今年迎接全中運告別戰，今天在50公尺決賽雖沒改寫自己104年全運會締造的全國紀錄29秒23，仍以29秒69順利摘金。

4年前一鳴驚人後成績卻沒再突破，陳思綺「卡關」兩年曾陷入深深低潮，全中運前甚至睡不著，但漸漸能和壓力共處，中和高中三年級的她笑說今年終於有睡比較好，「前兩年真的最難過，也有和爸爸聊過，訓練也有加強，現在就不要想太多，盡力去做。」