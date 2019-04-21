全中運游泳／高雄下大雨 泳池漏水下小雨

2019-04-21 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



高雄國際游泳池漏水出現積水。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

高雄今天愈晚雨勢增大，108年全中運游泳賽舉辦場地國際游泳池還出現漏水情形，所幸不影響比賽進行。

108年全中運共舉辦19種運動，今天早上網球賽程就因雨受影響，原本12點開戰的女單4強賽延遲到下午2點才展開。

港都白天間歇地雨勢，晚上增大，室內的高雄國際游泳池場內也下起小雨，泳池內多處出現積水，不過並不影響賽程。