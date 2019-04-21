全中運舉重／高雄市鼓山高中小將 謝孟恩奪金

2019-04-21 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



今年全中運聖火手、高雄市鼓山高中舉重選手謝孟恩，21日在102公斤級，以抓舉145公斤（原全國紀錄144公斤）、挺舉184公斤及總和329公斤（原全國紀錄328公斤）佳績，雙破全國紀錄奪金。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

108年全國中等學校運動會賽程進入第二天，有田徑、羽球、游泳、體操等共20項賽事登場，舉重項目21日傳出捷報，今年全中運聖火手、高雄市鼓山高中選手謝孟恩，在102公斤級，以抓舉145公斤（原全國紀錄144公斤）、挺舉184公斤及總和329公斤（原全國紀錄328公斤）佳績，雙破全國紀錄奪金。

謝孟恩在抓舉、總和兩項目雙破全國記錄，引來全場熱烈歡呼，來自高雄桃源區的他出身布農族，曾在受訪表示，超強臂力是靠從小打梅子、裝箱芒果鍛練而來。山上家人和親友今天都到場擔任啦啦隊，龐大加油團在場邊集氣，讓他信心大增，一鼓作氣舉出優異成績。

謝孟恩表示，今天原已做好充分的賽前準備，有信心在抓舉、挺舉與總和上「三破全國」，可惜在挑戰挺舉189公斤時飲恨失敗。謝曾在2017年亞洲青年舉重錦標賽中的挺舉項目，遭手中槓鈴擊中膝蓋，一度對挺舉有陰影。「可能身心調適還不夠吧！」謝孟恩說，之後還會繼續積極訓練，希望下次比賽獲得更好成績。

謝孟恩2018年在烏茲別克亞洲青年暨青少年舉重錦標賽中，個人勇奪2金、1銀佳績，今年他積極備戰世界青年舉重賽，目前正加強訓練以取得國手代表資格；今年也會出賽10月在桃園舉行的全中運。