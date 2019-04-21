親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台將征戰日職
NBA
智財權與運動IP
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
籃球
綜合
路跑

彰化工業區資源回收廠大火 22部消防車搶救

斯里蘭卡第8爆宣布宵禁 至少185死、1台人傷

運動筆記【海外賽事】雷鳴與動物共舞 維多利亞大瀑布馬拉松【海外賽事】穿越千年歷史的跑道 吳哥王朝馬拉松
健行筆記美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁
NBARay Allen超級鐵粉圓夢見面會今日十大好球 (4月21日)

全中運舉重／高雄市鼓山高中小將 謝孟恩奪金

2019-04-21 18:17聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

今年全中運聖火手、高雄市鼓山高中舉重選手謝孟恩，21日在102公斤級，以抓舉14...
今年全中運聖火手、高雄市鼓山高中舉重選手謝孟恩，21日在102公斤級，以抓舉145公斤（原全國紀錄144公斤）、挺舉184公斤及總和329公斤（原全國紀錄328公斤）佳績，雙破全國紀錄奪金。圖／聯合報系資料照片
分享

108年全國中等學校運動會賽程進入第二天，有田徑、羽球、游泳、體操等共20項賽事登場，舉重項目21日傳出捷報，今年全中運聖火手、高雄市鼓山高中選手謝孟恩，在102公斤級，以抓舉145公斤（原全國紀錄144公斤）、挺舉184公斤及總和329公斤（原全國紀錄328公斤）佳績，雙破全國紀錄奪金。

謝孟恩在抓舉、總和兩項目雙破全國記錄，引來全場熱烈歡呼，來自高雄桃源區的他出身布農族，曾在受訪表示，超強臂力是靠從小打梅子、裝箱芒果鍛練而來。山上家人和親友今天都到場擔任啦啦隊，龐大加油團在場邊集氣，讓他信心大增，一鼓作氣舉出優異成績。

謝孟恩表示，今天原已做好充分的賽前準備，有信心在抓舉、挺舉與總和上「三破全國」，可惜在挑戰挺舉189公斤時飲恨失敗。謝曾在2017年亞洲青年舉重錦標賽中的挺舉項目，遭手中槓鈴擊中膝蓋，一度對挺舉有陰影。「可能身心調適還不夠吧！」謝孟恩說，之後還會繼續積極訓練，希望下次比賽獲得更好成績。

謝孟恩2018年在烏茲別克亞洲青年暨青少年舉重錦標賽中，個人勇奪2金、1銀佳績，今年他積極備戰世界青年舉重賽，目前正加強訓練以取得國手代表資格；今年也會出賽10月在桃園舉行的全中運。

舉重全中運田徑
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

全中運網球／3連霸差最後一步 梁恩碩：很輕鬆

2019-04-21 17:47

全中運舉重／布農族聖火手 超越全國留金牌

2019-04-21 17:52

足球╱尤文義甲八連霸 C羅首位三聯賽都奪冠

2019-04-21 18:29

慢壘／第7屆永信健康盃開幕 郭泓志分享不死鳥精神

2019-04-21 15:54

全中運射箭／姐妹花超厲害 妹添金盼跟上姊姊步伐

2019-04-21 15:48

高球／潘政琮青少年錦標賽 盧昕妤等7台將晉級最終輪

2019-04-21 10:50

蒙地卡羅網賽／男單4強 納達爾爆冷落敗

2019-04-21 04:05

亞田總獨立理事 王景成連任

2019-04-21 00:17

熱門文章

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top