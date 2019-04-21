全中運網球／3連霸差最後一步 梁恩碩：很輕鬆

2019-04-21 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



梁恩碩逆轉闖進金牌戰。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

去年打下相隔60年的亞運獎牌，我國女網好手「小鋼炮」梁恩碩今年全中運「畢業作」要代表台南善化高中爭取高女單3連霸，今天4強賽她在2：4落後下連趕6局逆轉，拍下青年奧運隊友葛藍喬安娜，離冠軍只差最後一步。

最後一次參加全中運，梁恩碩反而沒有連霸包袱，她笑說：「今年算是最輕鬆的一次，而且團體賽已經結束了，個人賽把平常練習的東西做出來比較重要，也是為之後比賽做準備。」她預計明天晚上就要搭機前往大陸安寧，繼續為世界排名努力。

梁恩碩105年全中運打下國女組單打金盃後，全中運個人賽就「完全制霸」，去年還率善化打下女團金牌，今年團體賽金牌戰雖不敵地主三民高中、衛冕失利，個人賽仍有機會再爭金牌。

對全中運3連霸平常心，梁恩碩經過去年青奧失利後，心態更成熟，她說：「青奧對我影響滿大的，飛去阿根廷真的滿遠，又輸球，有點影響到後面的比賽，一直到海碩盃才恢復一點。」

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她正向說，青奧單、雙打都「一輪遊」是個經驗，「這條路不可能很順利，低潮一定有，要自己去調適。」她樂觀說，當時雖然有些失望，仍是每天訓練，還告訴自己「比賽再差也就是這樣，不會再差下去」，加上教練、家人都不斷給支持，讓她再打起精神。

梁恩碩目前世界排名226，國內僅次「一姊」謝淑薇，她給自己的目標是排名先進到200內，希望法網和溫布頓能拿到會外賽資格，累積更多大賽經驗。