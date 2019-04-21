全中運射箭／姐妹花超厲害 妹添金盼跟上姊姊步伐

2019-04-21 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



富禮國中蘇思敏拿下國女個人組射箭金牌。圖／教育處提供 分享 facebook

108年全國中等學校運動會目前激戰中，新竹市在國男組桌球項目率先奪下金牌後，傳統強項射箭項目也開出紅盤，國女組團體對抗賽由張家欣、蘇思敏、林嘉妤拿下銀牌後，身為國三選手的蘇思敏在個人對抗賽的表現不遜色，一路過關斬將闖進金牌戰，金牌戰以4比2領先南投縣埔里國中陳沁妤，最後射下滿分30分奪下個人金牌，為新竹市再添一面金牌。

「蘇思敏在個人每一場的晉級賽過程中表現並不穩定，經過一路的指導與調整，到了金牌戰才穩定的奪下金牌」，富禮國中教練倪大智表示，射箭項目仰賴選手的穩定性，能夠在不同的場合中，保持水準以上的表現，就是實力。

蘇思敏今年是最後一次以國中生的身分參加全中運，去年拿下銀牌，今年終於奪下金牌，成功雪恥，她說，「不要去想其他人射得怎樣，動作想好，一箭一箭完成」。

富禮國中射箭隊在國女團體組獲得銀牌。圖／教育處提供 分享 facebook

教育處長李芳齡表示，蘇思敏的姊姊蘇思蘋目前就讀香山高中，於4月14日以選拔賽全勝戰績第一名之姿，獲選「第十六屆世界青年暨第九屆世界青少年射箭錦標賽」代表隊青年女子代表，家庭經濟較為清貧的兩姊妹在射箭體壇上都有傑出表現，為新竹市未來的射箭之星。

教育處表示，新竹市截至20日已有2金3銀2銅的好成績，金牌分別是桌球國男組雙打(香中)、射箭國女組個人(富禮)，銀牌則是國男組雙打(建華)、射箭國女組團體(富禮)、高女組游泳800自(建功)，銅牌則是國女組個人銅牌(建華)、國男組跆拳道對打48公斤級(育賢)。今天還有拳擊、射箭、田徑、游泳、跆拳道、擊劍等項目，預計將持續有金牌入袋。