足球╱尤文義甲八連霸 C羅首位三聯賽都奪冠

2019-04-21 18:29 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



尤文在義甲聯賽八連霸，C羅納度更成為史上第一個在英超、西甲、義甲都拿過冠軍的球員。 美聯社 分享 facebook

儘管足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）沒有進球，義大利名門尤文圖斯20日在義甲聯賽第33輪中，在主場以2：1擊敗佛羅倫薩，提前五輪贏得聯賽冠軍。這是尤文在義甲聯賽的八連霸，C羅納度更成為史上第一個在英超、西甲、義甲都拿過冠軍的球員。

雖然才剛在歐洲冠軍聯賽鍛羽而歸，首次在義甲封王仍讓C羅納度喜不自勝，賽後並再次強調不會因歐冠失利而轉會。

「我很高興，能在來到義大利的第一年就贏得聯賽冠軍，」C羅說，「我們踢出很棒的一季，雖然在歐冠做得不夠好，我們明年再來。」C羅並保證他會留在尤文圖斯，更誇張地說：「百分之1000，我會繼續穿著尤文球衣。」

此役其實先開火的是佛羅倫薩，開賽僅第五分鐘，米倫科維奇（Nikola Milenkovic）就為「紫百合」率先攻入一球，尤文在主場以一球落後。

第37分鐘，尤文圖斯終於還以顏色，皮亞尼奇（Miralem Pjanic）開出角球，桑德羅（Alex Sandro）在禁區前點接應、把球往後一點，1：1，尤文圖斯追平。

比賽進入下半場，C羅在第52分鐘從禁區右側傳中，佛羅倫薩球員佩塞利亞（German Pezzella）試圖解圍，卻不小心把球踢進，這個烏龍讓比數變成2：1，也讓尤文拿下最後勝利。