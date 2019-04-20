全中運／韓國瑜快閃 體育署長仍道謝

2019-04-20 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



韓國瑜(左)與副總統陳建仁。 全中運提供 分享 facebook 108年全中運今晚在高雄巨蛋開幕，「地主」市長韓國瑜親自出席，但致詞1分鐘後就快閃離場，全場錯愕，但教育部體育署署長高俊雄仍感謝韓國瑜百忙中抽空出席。

高俊雄說：「今天全中運開幕，開幕典禮正式開始前，感謝韓市長在百忙中撥空，雖然只能停留10分鐘，還是在典禮開始前和副總統、部長以及現場縣市代表致意，致意離開後典禮正式開始，我們非常感謝高雄市政府團隊那麼用心，讓這屆全中運有好的開始。」

全中運執行祕書高雄市教育局長吳榕峯表示，對全中運來說，市長「有來總比沒來的好」。他解釋，韓國瑜美國行回台後事務繁忙，全中運開幕一直都是規劃由副市長出席，開幕前一天才接獲市長室通知，市長覺得活動隆重，應可短暫出席致意，但仍派副市長洪東煒全程接待貴賓及主持典禮，事前也有和教育部長、次長和體育署署長協調，大家討論後同意，所以韓國瑜還沒有等運動員進場就先跟全場致詞再先行離去。

108年全中運以「青春躍動，精彩高雄」為主題，晚上開幕典禮由教育部長潘文忠宣告全中運正式展開，副總統陳建仁也嘉勉參賽學校隊職員與選手挑戰自我。

本屆全中運共計辦理田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、拳擊、空手道、射擊、角力、現代五項、擊劍、滑輪溜冰、木球共19個競賽種類，總計596項次、將頒出946面金牌，會內賽計有來自全國22縣市、15000名隊職員與會。

全中運開幕日也傳出破全國紀錄好消息，高師附中泳將莊沐倫「回家比賽」就寫下單日兩破全國紀錄，早上預賽和晚上決賽都刷新自己保持的男子100公尺仰式紀錄，最終以55秒11風光連霸。