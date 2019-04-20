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網球／青年聯邦盃亞大區資格賽 中華女將不敵地主銀恨

2019-04-20 20:19聯合報 記者曾思儒╱即時報導

獲得亞軍的中華隊上台領取獎盃和獎狀。 圖／矽品精密提供
獲得亞軍的中華隊上台領取獎盃和獎狀。 圖／矽品精密提供
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中華女將在2019青年聯邦盃亞大區資格賽一路闖關，今天決賽和地主泰國隊會師，可以以點數1：2敗北，無緣複製2002年冠軍畫面，但曼谷行順利打下世界組16強門票，9月底將以種子身分遠征美國奧蘭多。

本屆青年聯邦盃亞大區經過6天角逐，20日產生所有名次後落幕，泰國冠軍，中華台北亞軍，中國季軍，南韓第四，澳洲第五、日本第六，香港第七、哈薩克第八。

5月底才滿15歲的李羽芸，今天決賽在第一點單打歷經2小時54分鐘激戰，以7：6、4：6、6：3力退排名在她前面近50名的對手，可惜後兩點中華隊都失手，讓列第2種子的泰國留下金盃。

看到選手拚戰到最後一刻仍然落敗，離冠軍如此近接卻又擦身而過，教練劉泰瑋內心滿是遺憾，他表示大家都盡力了，「出發前，沒有人看好我們，有些人甚至要看我們笑話，但女將們很爭氣，雖然最後沒有奪冠，至少獲得亞軍還取得世界組門票，也算雖敗猶榮。」

連同今天的第3點雙打，李羽芸6天共出賽11場，她透露今天單打已經打到兩腳都起水泡，「右腳水泡還有血絲，右膝也酸痛不已，但想到能夠為國爭光，再痛都要忍下去。」

青年聯邦盃和青年台維斯盃(Junior Davis Cup)過去統稱世青盃，是國際網總自1985年起專為16歲以下選手舉辦的團體網賽，每一國家派出3人，目前賽制是全球分5組進行資格賽，歐洲區取6隊、亞大區4隊、北美與中美洲2隊、南美洲2隊、非洲2隊，中華隊18日爆冷門踢走第一種子澳洲，晉級4強後，已提前拿下世界組16強參賽資格。

獲得亞軍的中華隊拿著獎盃和獎狀和國旗合影。圖／矽品精密提供
獲得亞軍的中華隊拿著獎盃和獎狀和國旗合影。圖／矽品精密提供
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