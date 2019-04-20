全中運游泳／目標奧運A標 建中蝶王連霸不滿意

2019-04-20 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



王冠閎。圖／報系資料照 分享 facebook 去年全中運橫掃6金，北市建國中學「蝶王」王冠閎今天高男200公尺蝶式決賽再以1分57秒61摘下金牌，寫下連霸外也改寫大會紀錄，也一舉達到奧運B標，但他表情卻不見欣喜，直言對今天表現「不是太滿意」。

200公尺全國紀錄是「馬克」許志傑2009年香港東亞運寫下的1分56秒54，紀錄一掛就是10年，不過王冠閎的目標不僅是成為全國紀錄保持人，奧運A標1分56秒48才是他的設定。

「自己期許是直接奧運A標，之前練習感覺也都很好，和今天不太一樣。」王冠閎坦言，賽前狀況也不錯，決賽游完感覺也不是太累，但秒數就是不太滿意。

建中教練黃智勇提到，200公尺蝶式的奧運B標是1分59秒97，對王冠閎來說不是問題，師徒設定就是達A標、前進東京奧運，他還預告說，相信不用等到10月的全運會，「世錦賽那個氛圍，就很有機會了。」今年游泳世錦賽將於7月12日至28日在南韓光州舉行。

200公尺蝶式決賽是今天全中運游泳池畔壓軸登場的項目，王冠閎下場前，地主好手莊沐倫剛在高男100公尺仰式決賽改寫全國紀錄，小一屆的王冠閎透露，兩人國中就一起出國，私交很不錯，「但他游不錯，我心情也好。」

且他對自己100公尺蝶式也有信心，今天200公尺蝶式沒達成的目標，100公尺可以再拚一次，「我100公尺最佳是53秒77，全國紀錄是53秒54，有機會（破全國）。」