全中運／開幕式有別傳統 地主韓國瑜市長：辦喜事

2019-04-20 20:16 聯合新聞網 即時報導



韓國瑜市長主持全中運開幕式。 全中運、博斯提供 分享 facebook

108年全國中等學校運動會訂於4月20日至4月25日在高雄市舉行。今年的主題為「青春躍動，精彩高雄」，辦理19個競賽項目、20場地進行，4月20日（六）下午5時至7時在高雄市現代化綜合體育館（高雄巨蛋）舉行開幕典禮，由教育部長潘文忠主持，宣告全中運在高雄正式展開；副總統陳建仁、高雄市長韓國瑜親臨會場，嘉勉各參賽學校隊職員與選手，也鼓勵參賽選手挑戰自我奪金牌。

高雄市承辦的108年全國中等學校運動會，共計辦理種類包含田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、拳擊、空手道、射擊、角力、現代五項、擊劍、滑輪溜冰、木球等計19個競賽種類，分20個場地進行，其中現代五項、擊劍選辦項目、滑輪溜冰、木球為示範項目，總計596項次、946面金牌，總獎牌數3062面，且3月份桌球、羽球和網球資格賽已辦理完畢，會內賽計有來自全國22縣市、15,000位隊職員參與一年一度的體育盛會。

為了歡迎來自全國的參賽隊職員，並鼓勵民眾能共同參與這個運動盛事，今年高雄市特別安排一系列結合體育與年輕創意的「開幕嘉年華」活動，首先登場的是開幕親子園遊會，於20日當天早上在巨蛋前廣場熱鬧展開，現場除了有手作創意市集、農特攤商與運動遊樂區外，更舉辦高校街舞大賽及親子趣味競賽，並提供獎金，吸引許多民眾帶小朋友一起同樂。

全中運開幕式有別傳統。 全中運、博斯提供 分享 facebook

開幕盛典於今天下午5時在巨蛋體育館舉行，開幕表演首先由三信家商、樹德家商及中華藝校的學生帶來活力四射的啦啦隊舞蹈，炒熱現場氣氛，接著由藝術總監劉建幗規畫，邀請舞鈴劇場、十鼓擊樂團、台灣豫劇團等國內專業表演團隊，與「高雄五大學校藝術團隊聯盟」學生合作演出，展現高雄學子們豐沛表演能量與魅力，結合在地專業藝術工作者、團隊串起高雄的過去與未來，大會吉祥物「鯨寶」和「珊娃」也在表演中軋一角，萌萌的模樣大受觀眾歡迎。

高雄內門區有藝陣之鄉的稱呼，高雄也特別安排實踐大學以「宋江陣」護佑全中運會旗進場，展現創意並結合保存、傳承重要民俗文化技藝，符應全中運傳承的精神，接著，由高雄市青奧國手左營高中陳佑萱、鼓山高中謝孟恩點燃聖火，象徵108年全中運揭開序幕。

韓國瑜市長表示，高雄市以辦喜事的心情舉辦108年全國中等學校運動會，除了規劃6線競賽場館接駁專車，將各縣市隊職員證件結合一卡通外，也在官網中提供各種觀光及住宿優惠情報，希望讓來自全國各地的教練和選手無後顧之憂，全力在運動場上拼搏，更歡迎全國人民能來高雄觀賽，為選手加油。

潘文忠部長也特別致詞感謝今年承辦賽事的高雄市政府團隊，並勉勵參賽選手勇於挑戰自我、堅持不懈，同時也宣告108年全中運正式開始。

全中運開幕式表演。 全中運、博斯提供 分享 facebook

為了鼓勵選手並吸引民眾參與盛會，在開幕典禮結束後，高雄市邀請八三夭、F.I.R飛兒樂團、閻奕格、羅宏正、安那等五組超強藝人演唱，並安排摸彩活動，讓全場觀眾感受高雄的熱情。

本次全中運所有賽事均免費入場，詳細觀賽資訊與賽程請參考108全中運官方網站，歡迎各界關心運動的朋友進場，為108年全中運的參賽選手們加油打氣。