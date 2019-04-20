跆拳道／全運會籌辦ing 莊佳佳全中運取經

2019-04-20 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



莊佳佳（右五）到全中運取經，今天在跆拳道場和中華跆協理事長吳兩平（右六）交流。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 今年初接下桃園市體育局局長，奧運跆拳道退役女將莊佳佳今天現身108年高雄全中運跆拳道場邊，但她在最熟悉的賽場卻無法停留太久，馬不停蹄就要到其他場館巡視，為今年10月19日登場的桃園全國運動會「取經」。

不只跆拳道場，莊佳佳早上還去射箭場，角力賽場也留下足跡，29歲的她笑說：「選手和行政差很多，全運會已經緊鑼密鼓在籌備，一堆事要處理。」從選手到局長的莊佳佳提到，上任時全運會籌備會就已經開過7次，目前已經進行到第9次，今天桃園體育局也是全體總動員參加全中運開幕典禮，為全運會吸取經驗。

莊佳佳上月遭爆出未因規定向世界跆拳道聯盟回報行蹤，錯過禁藥檢查，從2017年10月3日起禁賽兩年，今年10月2日「解禁」；當時召開記者會一度激動掉淚的她表示，目前中華跆拳道協會仍積極處理，協會已和世跆盟聯繫，現階段仍在等世跆盟回復，她則是專心在桃園市體育局業務。

中華跆協理事長吳兩平連兩天也坐鎮全中運現場，他提到，莊佳佳的狀況應是世跆盟和我方聯繫上出了些問題，但相信莊佳佳的清白，「說是禁賽，但這段期間有大獎賽的邀請函，世跆盟還是寄給莊佳佳，這不就矛盾了？」

吳兩平提到，不希望這些風波打擊跆拳道界士氣，這幾天到全中運賽場也是希望為選手、教練打氣，另方面也是挖掘明日之星，提早為2024年巴黎奧運作準備。