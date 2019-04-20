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全中運跆拳道／針灸長高4公分 中山長腿妹踢出連霸

2019-04-20 18:12聯合報 記者曾思儒╱即時報導

去年第一次參加全中運，北市中山國中跆拳道女將朱曼琳就踢下國女59公斤級金牌，今天她在108年全中運再度亮相，不但順利衛冕，身形還竄高了好幾公分。

去年就168公分的朱曼琳笑說：「有醫生說我不會長高了，但針灸後又有再長，現在大概171公分，希望能長愈高愈好！」她笑說父母身高都不突出，自己倒是幼稚園就算班上高個兒，「可能因為我喜歡跑來跑去吧。」受她的影響，現在小學四年級的妹妹也栽進跆拳道世界。

留著清秀短髮的朱曼琳，幼稚園大班就接觸跆拳道，小學六年級還選上國手到埃及參賽，除了看到金字塔，也開了眼界，「那是我第一次出國比賽，見見世面。」完成全中運連霸只是今年初步目標，她和教頭的目標就是選上青少年國手，再次挑戰世界舞台。

中山教頭陳捷從朱曼琳國小就開始指導，她表示子弟兵身材雖非最突出，但現階段還算有優勢，且她是有想法、能和教練溝通的選手，「她能判斷自己狀況，打法很全方位，不會單一動作而已。」

中山跆拳道隊的選手雖是體優生，但都就讀普通班，下課才能去道館，一周訓練時間約3到4天，不過創隊才2年，去年全中運初試啼聲就奪下2金，今天朱曼琳又完成衛冕，讓陳捷直說很有成就感。

朱曼琳笑說，平常上課完訓練，訓練完還要寫功課，難免覺得辛苦，但跆拳道也讓她得到心靈滿足，「成績是一個，還有把設計的動作做到，也很有成就感。」她從小學六年級就會自己想動作，「因為教練有說，要有自己想法，不是只學被教的東西。」

朱曼琳（右）金牌戰以13：2踢下樹林高中胡巧恩，完成國女59公斤級2連霸。記者劉...
朱曼琳（右）金牌戰以13：2踢下樹林高中胡巧恩，完成國女59公斤級2連霸。記者劉學聖／攝影
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朱曼琳完成國女59公斤級2連霸。記者劉學聖／攝影
朱曼琳完成國女59公斤級2連霸。記者劉學聖／攝影
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跆拳道全中運
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