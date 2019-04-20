自由車／環花東挑戰賽 陳建州、邱聖芯封王稱后

2019-04-20 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



陳建州（右三）以3小時0分14秒摘下菁英男子組冠軍。圖／中華自由車騎士協會提供 分享 facebook 暌違5年重返賽道的「2019康健人壽環花東365挑戰賽」今天進行首日賽程，經過總長約170公里的長途競輪，男子菁英組由四季鐵人工廠車隊的陳建州，以3小時0分14秒掄元，素人車手張皓翔3小時0分50秒居次，YBT車隊的賴裕亮3小時0分50秒摘下第三名。

女子菁英組競爭激烈，最後1公里上演攻防戰，申騰美利達車隊年僅18歲的邱聖芯無懼LIV宜蘭女子車隊雙姝陳姿吟和周璇的夾擊，過彎逃脫後，加速衝線，最終以3小時19分21秒封后，陳姿吟3小時19分26秒第二，周璇3小時19分48秒第三。

今天的競賽路線從花蓮騎到台東，由花蓮亞士都飯店前出發，途經花蓮大橋、牛山新隧道、磯崎、成功、都歷、台東，終點設在台東娜路彎大酒店，走花東海岸公路／台11線，全長約170公里。

2017、2018年兩度參與環台賽的車手陳建州，今年面臨無車隊比賽的窘境，但他仍靠自制力苦練，自訂課表、按表操課，將體能和狀態維持在顛峰，首日就力抗群雄拿下第一。

陳建州説：「賽前目標設定是總成績第一，首日比賽爬坡不多，我並沒有太大的優勢，所以盡力卡在有利的位置，伺機發動攻擊。大約在70公里長虹橋突圍，之後在100公里三仙台形成三人小組合作，最後3公里，原本剩下我和另一名車手競爭，但對方破胎，我單飛進入終點。」

而身為本屆菁英女子組年紀最小的邱聖芯，去年在全中運自由車個人公路賽和計時賽拿下雙金，逐漸嶄露頭角，這次首次參加多日的公路車賽，但初生之犢不畏虎，最後驚險勝出。

邱聖芯坦言最後一公里的攻防戰很緊張，「兩位學姊同車隊，合力牽制，最後還試圖卡住我的位置，幸好最後有逃脫，其實平日衝刺並非我的專長。」