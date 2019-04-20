親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

15.7萬人受惠！勞保年金下月調高 平均每年多領近1萬

運動筆記【海外賽事】雷鳴與動物共舞 維多利亞大瀑布馬拉松【海外賽事】穿越千年歷史的跑道 吳哥王朝馬拉松
健行筆記郡大山.望鄉山.臺中花博【給自己一份難忘的犒賞大禮】九棚∣ 鼻頭草原 八瑤灣真美 揭開神秘面紗瞬間 秘境Ⅱ
NBA賽事精華- 雷霆 vs. 拓荒者 (4月20日)今日最佳球員- Russell Westbrook (4月20日)

自由車／環花東挑戰賽 陳建州、邱聖芯封王稱后

2019-04-20 15:57聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

陳建州（右三）以3小時0分14秒摘下菁英男子組冠軍。圖／中華自由車騎士協會提供
陳建州（右三）以3小時0分14秒摘下菁英男子組冠軍。圖／中華自由車騎士協會提供
分享
暌違5年重返賽道的「2019康健人壽環花東365挑戰賽」今天進行首日賽程，經過總長約170公里的長途競輪，男子菁英組由四季鐵人工廠車隊的陳建州，以3小時0分14秒掄元，素人車手張皓翔3小時0分50秒居次，YBT車隊的賴裕亮3小時0分50秒摘下第三名。

女子菁英組競爭激烈，最後1公里上演攻防戰，申騰美利達車隊年僅18歲的邱聖芯無懼LIV宜蘭女子車隊雙姝陳姿吟和周璇的夾擊，過彎逃脫後，加速衝線，最終以3小時19分21秒封后，陳姿吟3小時19分26秒第二，周璇3小時19分48秒第三。

今天的競賽路線從花蓮騎到台東，由花蓮亞士都飯店前出發，途經花蓮大橋、牛山新隧道、磯崎、成功、都歷、台東，終點設在台東娜路彎大酒店，走花東海岸公路／台11線，全長約170公里。

2017、2018年兩度參與環台賽的車手陳建州，今年面臨無車隊比賽的窘境，但他仍靠自制力苦練，自訂課表、按表操課，將體能和狀態維持在顛峰，首日就力抗群雄拿下第一。

陳建州説：「賽前目標設定是總成績第一，首日比賽爬坡不多，我並沒有太大的優勢，所以盡力卡在有利的位置，伺機發動攻擊。大約在70公里長虹橋突圍，之後在100公里三仙台形成三人小組合作，最後3公里，原本剩下我和另一名車手競爭，但對方破胎，我單飛進入終點。」

而身為本屆菁英女子組年紀最小的邱聖芯，去年在全中運自由車個人公路賽和計時賽拿下雙金，逐漸嶄露頭角，這次首次參加多日的公路車賽，但初生之犢不畏虎，最後驚險勝出。

邱聖芯坦言最後一公里的攻防戰很緊張，「兩位學姊同車隊，合力牽制，最後還試圖卡住我的位置，幸好最後有逃脫，其實平日衝刺並非我的專長。」

環花東賽明天從台東折返回花蓮，由台東娜路彎大酒店前出發，經鹿野、關山、富里、舞鶴、光復、鳳林至終點花蓮亞士都飯店，走花東縱谷公路／台9線和台11丙，全長約170公里，路線較首日崎嶇難行，對選手的體力是極大的考驗。

年僅18歲的邱聖芯（右三）成功在菁英女子組封后。圖／中華自由車騎士協會提供
年僅18歲的邱聖芯（右三）成功在菁英女子組封后。圖／中華自由車騎士協會提供
分享

全中運環台賽自由車
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

全中運開幕蔡總統不來 韓國瑜市長與副總統同台

2019-04-19 20:17

足球／失意歐冠 C羅不會離開尤文圖斯

2019-04-20 15:54

全中運游泳／破全國紀錄 莊沐倫「仰」進奧運B標

2019-04-20 13:36

網球／張德培橙縣網球場豪宅 求售2.4億

2019-04-20 13:15

亞洲公開水域泳賽 台大卓承齊首戰奪銅

2019-04-20 12:39

高球／北和平高中盧昕妤 第一屆潘政琮青少年高球賽首輪最佳

2019-04-20 11:27

蒙地卡羅網賽／約克維奇提前出局 納達爾闖四強

2019-04-20 08:35

全中運／花蓮傷兵帶隊射銀 跆拳道2銀1銅

2019-04-20 00:01

全中運／射一箭痛一次 花縣自強張宸皓帶傷射下銀牌

2019-04-19 20:10

全中運／開幕前先創佳績 舉重來義高中新秀超全國紀錄

2019-04-19 19:51

高球／聲寶公開賽帕琳達封后 陳萱創職業生涯最佳

2019-04-19 19:21

網球／青年聯邦盃亞大資格賽 中華隊抗韓晉決賽

2019-04-19 18:45

全大運／射擊賽程落幕 北市大學呂紹全3金大贏家

2019-04-19 15:44

HFL／連兩年四強賽敗北 花中吳彥澍誓言首冠

2019-04-19 15:28

高球／睦鄰盃我國獲男團亞軍 明年登台競桿

2019-04-19 15:28

蒙地卡羅網賽／賞對手「吞蛋」約克維奇強勢晉八

2019-04-19 10:02

NBA／史上最偉大復出後奪冠 喬丹：是伍茲

2019-04-19 08:52

田徑亞錦賽／中華隊赴卡達備戰

2019-04-19 00:21

高球／台日韓睦鄰盃 謝霆葳68桿衝上第二名

2019-04-18 20:34

網球／青年聯邦盃退頭號種子 中華隊爆冷闖世界16強

2019-04-18 19:56

全中運／跆拳道品勢 地主楠梓高中奪1金1銀2銅

2019-04-18 19:40

高球／聲寶女子公開賽 劉嬿抓四鳥暫居首位

2019-04-18 19:04

阿拉夫拉運動會授旗 中華隊23日啟程澳洲

2019-04-18 17:24

拳擊／職業拳王爭霸戰 洪嘉慶力拚金腰帶

2019-04-18 17:13
看更多

熱門文章

NBA／暴龍對魔術G3險勝 林書豪連球皮都沒碰

2019-04-20 09:31

MLB／林子偉返大聯盟 先發敲首安紅襪止3連敗

2019-04-20 10:14

日職／王柏融4支0火腿吞敗 扛三棒首度交白卷

2019-04-20 15:46

NBA／杜蘭特得償所願 聯盟決議取消技術犯規

2019-04-20 09:18

NBA／衛少33分11助 雷霆找回準星擊潰拓荒者

2019-04-20 12:17

MLB／林子偉本季首安出爐 教頭預告長駐二壘

2019-04-20 11:06

NBA／席亞康攻30分扮英雄 暴龍拆穿魔術先兩勝

2019-04-20 10:10

JHBL／男子四強出爐 去年冠軍對戰將提前上演

2019-04-19 21:09

NBA／力克溜馬 綠衫軍三連勝率先聽牌

2019-04-20 11:44

NBA／歐尼爾評選歷史最佳五人 布萊恩入選陣容

2019-04-20 13:15

MLB／林子偉再上大聯盟 與紅襪頂級新秀競爭

2019-04-20 03:15

NBA／杜蘭特飆38分 領勇士破快艇

2019-04-19 23:43

NBA／報紙出現KD續簽公告 MLB球隊玩縮寫雙關

2019-04-20 11:18

NBA／施羅德、喬治動作惹議 里拉德賽後作出回應

2019-04-20 15:37

NBA／湖人持續面試新帥過程 正式與泰隆魯會面

2019-04-20 09:55

NBA／暴龍鋒線雙劍客 先後突破波許紀錄

2019-04-20 11:19

SBL／旅外球員當靶子隊 富邦備戰SBL季後賽

2019-04-19 18:25

全中運開幕蔡總統不來 韓國瑜市長與副總統同台

2019-04-19 20:17

MLB／曾笑洋基迷愚蠢沒藥醫 莫里森小聯盟約加盟

2019-04-20 08:13

NBA／席亞康30+11寫紀錄 羅瑞：最佳進步球員

2019-04-20 12:57

中職／陳江和退休在即 少了總冠軍仍是最大遺憾

2019-04-19 18:14

NBA／備戰季後賽 勇士格林減重23磅

2019-04-20 14:51

MLB／沙胖防禦率0奪本季首勝 差6K達生涯3千

2019-04-20 10:45

網球／張德培橙縣網球場豪宅 求售2.4億

2019-04-20 13:15

NBA／76人女助教發聲 籲NBA邀請女性挑戰

2019-04-20 12:48

NBA／重返奧克拉荷馬 康特：雷霆將更有侵略性

2019-04-20 10:51

NBA／76人傳利空 安比德恐連兩戰缺陣

2019-04-20 09:16

蒙地卡羅網賽／約克維奇提前出局 納達爾闖四強

2019-04-20 08:35

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-20 12:45

中職／淋雨開球後談大巨蛋 柯文哲：進度不能預測

2019-04-19 18:37

MLB／手肘有怪聲 大都會強投狄葛隆要MRI檢查

2019-04-20 07:18

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-20 11:50

JHBL／斷永仁跨季24連勝 大倫四強賽從零開始

2019-04-19 16:58

真理大學與企業產學合作 出借台南校區棒球場

2019-04-19 17:04

圖／JHBL宋昕澔砍25分 明仁大勝永吉

2019-04-19 19:26

SBL／台啤硬碰璞園 團隊籃球範本對決

2019-04-19 19:42

MLB／又是天使包爾 內野飛球沒跑變雙殺

2019-04-20 13:59

MLB／甩棒引風波 白襪、皇家當事人都遭禁賽

2019-04-20 07:48

MLB／首次團隊打擊練習 大谷：比一個人有趣

2019-04-20 10:30

全中運／射一箭痛一次 花縣自強張宸皓帶傷射下銀牌

2019-04-19 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top