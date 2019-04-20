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蒙地卡羅網賽／約克維奇提前出局 納達爾闖四強

2019-04-20 08:35聯合報 記者林宋以情╱即時報導

約克維奇。 歐新社
約克維奇。 歐新社
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兩度在蒙地卡羅名人賽掄元，塞爾維亞球王約克維奇Novak Djokovic）今日遭世界排名德國23歲小將梅德維夫（Daniil Medvedev）狙擊，3：6、6：4、2：6無緣四強。世界第2納達爾（Rafael Nadal）則直落二闖四強，往生涯第12座蒙地卡羅名人賽男單金盃邁進。

約克維奇2013年和2015於此地奪冠，但今日面對世界第14名梅德維夫，開賽就被破發，盤末發球局再度失守，首盤讓出。次盤世界球王力圖振作，6：4扳回一城，決勝盤梅德維夫又率先破發「約帥」，1：1後連下四局取得5：1優勢，梅德維夫2小時20分鐘搶下生涯對戰約克維奇首勝。

「他的反拍非常強悍，將球打得低且深。」約克維奇表示此役風大，多少影響他的表現，「狀況每場比賽都不同，今天很難找到節奏，而且他也不給你太多機會。」

無緣挺進四強，約克維奇仍稱讚梅德維夫，「他自從去年以來進步很多，他值得這場勝利。」

納達爾八強賽面對阿根廷佩拉（ Guido Pella），雙方開賽就形成破發大戰，「蠻牛」首盤還一度陷入1：4落後，但他強勢拉尾盤，將比賽逼入搶七率先聽牌，最終7：6（7：1）、6：3直落二勝出，四強將碰上義大利好手佛格尼尼（Fabio Fognini）。

贏得並不輕鬆，納達爾賽後直呼首盤是運氣好，「他首盤差兩分就能取得5：1優勢，我很幸運及時回穩，能夠闖進四強對我而言很重要。」

約克維奇納達爾Novak Djokovic
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