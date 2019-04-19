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高雄全中運開幕蔡總統不來 韓國瑜市長與副總統同台

2019-04-19 20:17聯合新聞網 即時報導

將在全中運登場的十鼓擊樂團。 全中運提供
將在全中運登場的十鼓擊樂團。 全中運提供
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108年全國中等學校運動會訂於4月20日至4月25日在高雄市舉行，以「青春躍動，精彩高雄」為主題，共計在20個場地進行辦理19個競賽種類。由教育部潘文忠部長宣告全中運在高雄正式展開；副總統陳建仁、高雄市長韓國瑜親臨會場，嘉勉各參賽學校隊職員與選手，也鼓勵參賽選手挑戰自我奪金牌。

明(20)日下午5時的開幕典禮，首先由三信家商、樹德家商及中華藝校學生帶來活力四射的啦啦隊舞蹈；接著由藝術總監劉建幗規劃，邀請舞鈴劇場、十鼓擊樂團、臺灣豫劇團，與「高雄五大學校藝術團隊聯盟」學生合作演出，展現高雄學子們豐沛表演能量與魅力。大會吉祥物「鯨寶」和「珊娃」也在表演中軋一角。

實踐大學將以「宋江陣」護佑全中運會旗進場，展現創意並結合保存、傳承重要民俗文化技藝，符應全中運傳承的精神。高雄市青奧國手左營高中陳佑萱、鼓山高中謝孟恩點燃聖火，象徵108年全中運揭開序幕。

活動流程：

17：00-17：30 序幕表演

17：30-18：00 大會表演

18：00-18：04 典禮開始

18：04-18：27 運動員進場

18：27-18：29 唱國歌

18：29-18：34 執行委員會主任委員致歡迎詞

18：34-18：39 副總統致詞

18：39-18：44 教育部部長宣示大會意旨並宣布全中運揭幕

18：44-18：47 會旗進場

18：47-18：49 升會旗

18：49-18：53 聖火進場及點燃聖火

18：53-18：59 運動員宣誓、裁判宣誓、教練宣誓

18：59-19：00 禮成

大會表演及序幕。 全中運提供
大會表演及序幕。 全中運提供
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高雄市教育部韓國瑜實踐大學潘文忠
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